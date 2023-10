Concurso da prefeitura de Poço de José de Moura: edital, inscrição e vagas

A prefeitura de Poço José de Moura está com edital de concurso público aberto para preenchimento de vagas do quadro de efetivos. Os salários variam de R$ 1.320 e R$ 1.800.

Concurso da prefeitura de Poço de José de Moura

O edital do concurso da prefeitura de Poço de José de Moura foi publicado no dia 30 de outubro. A banca organizadora do certame é a Contemax.

Vagas disponíveis

São ofertadas três vagas para três cargos distintos.

Contador: 1 vaga

Fiscal de tributos: 1 vaga

Procurador jurídico: 1 vaga

Inscrição no concurso da prefeitura de Poço de José de Moura

As inscrições devem ser feitas entre os dias 1º e 30 de novembro, exclusivamente no site da banca organizadora.

A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 120, a depender do cargo escolhido.

Provas do concurso da prefeitura de Poço José de Moura

O concurso compreenderá as seguintes fases:

avaliação de conhecimentos – prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos de todos os cargos. 2ª Fase: avaliação de títulos, de caráter classificatório

para os cargos de nível superior.

A prova objetiva está marcada para acontecer no dia 17 de dezembro e o resultado final deve ser divulgado em janeiro de 2024.