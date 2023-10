Cícero Lucena entrega certificado e libera crédito para 65 microempreendedores de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando na geração de crédito e incentivo ao empreendedorismo na Capital. Nesta segunda-feira (30), o prefeito Cícero Lucena entregou certificados de Empreendedor Municipal para 65 contemplados pelo programa Eu Posso, no edital 12/2023. Ao todo, foi repassado o montante de R$ 534.700 em créditos para empreendedores já formalizados como pessoa jurídica, bem como para os que ainda atuam como pessoa física.

A solenidade aconteceu no auditório do Sebrae, no bairro dos Estados. “São mais de duas mil pessoas beneficiadas – pessoas físicas e jurídicas -, contempladas com financiamento, com treinamento, com qualificação e acompanhamento técnico. Já estamos investindo, com o recurso próprio do Município, cerca de R$ 10 milhões, com critérios técnicos, com apoio, qualificação e parcerias, como do Sebrae”, disse o prefeito. Ele recebeu homenagens no evento e foi presenteado com uma agenda produzida manualmente por mulheres quilombolas de Paratibe e uma meia específica para o segmento de corridas produzida por uma empresa apoiadora do Eu Posso.

O edital, lançado no final de setembro, ofereceu linha de crédito com teto de R$ 15 mil para pessoa jurídica. Nessa categoria, 22 empreendedores chegaram ao final da jornada. O ticket médio entre eles foi de R$ 12,3 mil. Já para pessoa física, cujo valor poderia chegar a R$ 8 mil, foram 43 contemplados, com a média de R$ 6,1 mil de crédito. Eles estão à frente de negócios sediados em 33 bairros e comunidades da cidade.

O programa é colocado em prática pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). “Os contemplados tiveram, no primeiro momento, logo após a inscrição, o contato direto com a qualificação, numa oportunidade de passar por uma jornada que envolveu a gestão do negócio, educação financeira e também um grande diferencial, o fomento às habilidades pessoais. Porque não adianta você ter o conteúdo e não saber realizar a venda da melhor forma possível, não realizar a precificação para poder vender um preço justo para que aquilo gere rentabilidade”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues.

Contemplados – Do total de empreendedores atendidos pelo edital, 46 são mulheres. Entre elas, está Priscilla Henrique Pontes, que possui uma loja de roupas femininas, no Bairro dos Estados, e foi contemplada com R$ 12,5 mil. O negócio funciona em um imóvel residencial. “Muita gente não sabe que aquele ponto é uma loja. Com o crédito do programa, irei ampliar nossa estrutura e organizar a fachada, para identificar a empresa. E também vou comprar mercadorias. Estou muito feliz”, falou.

Já o empreendedor Rômulo Ronie possui um mercado de varejo no bairro do Cristo. O negócio existe há cerca de 20 anos, e segue de forma estável. “Buscamos o empréstimo para investir na automatização da empresa. Até então, fazemos todas as contas no papel. E agora vamos migrar para um sistema de gerenciamento digital, e também em câmeras. Queríamos fazer isso há muito tempo, mas não tínhamos capital sobrando para isso. Com o apoio do Eu Posso, finalmente vamos resolver isso”, contou.

Fomento – Com a entrega desta segunda-feira, o Eu Posso alcançou a marca de 1.942 empreendedores já atendidos pelo programa, sendo 1.200 mulheres e 742 homens. Ao todo, foi repassado a eles o montante de R$ 9.698.900, valor que contribuiu para o fomento do negócio de 503 proponentes inscritos como Pessoa Jurídica, e de 1.439 como Pessoa Física.

Na próxima semana, devem acontecer as inscrições para o novo edital do Eu Posso, com oferta de 120 vagas. Todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br. Os interessados também podem tirar dúvidas pelo WhatsApp, no número (83) 98645-8763.