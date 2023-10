Entenda os motivos afetaram o rendimento do Palmeiras

Nos dias atuais, o Palmeiras já não vive uma fase gloriosa e isso tem incomodado os jogadores e também os torcedores do Verdão. Muitos torcedores do palmeiras, que também apostam online, estão acessando as grandes plataformas de apostas, como a https://ggbett1.net/pt, e modificando as apostas feitas em prol do Verdão. O técnico Abel Ferreira, desde que chegou ao Verdão, sempre fez um trabalho excelente, sempre viu o time crescer cada vez mais nos campeonatos disputados.

Diante disso, nos últimos dias, o Verdão já não vem tendo um bom rendimento e já soma mais de 6 jogos sem vitórias. Essa fase ruim do Palmeiras pode afetar o caminho do clube nos objetivos da Libertadores. Vitor Castanheira, em uma entrevista, admitiu que depois que o Palmeiras perdeu para o Galo e não pode mais estar na final da Libertadores, o clube já enfrenta o peso do luto de ter saído da reta final.

Outros motivos que estão afetando o Verdão

Não é somente a saída do campeonato Libertadores que contribuiu para o mau desempenho do Palmeiras. Um outro grande causador da decadência do clube, é o fato de que muitos bons jogadores do time estão sendo cotados para jogar no futebol estrangeiro.

Outro fator que está somando negativamente para essa má fase do Palmeiras, é o fato de que a torcida está cobrando da diretoria do clube uma atitude sobre a atuação abaixo da média do clube.

O que pensa Abel Ferreira

O técnico do Verdão, o português Abel Ferreira, tem se mostrado muito abatido, pois criou, juntamente com o grupo, uma expectativa muito grande na busca pela taça da Libertadores. Para somar ao momento ruim, o jogador Dudu, uma peça fundamental no grupo, se machucou e causou uma certa dificuldade para que Abel encontre um substituto à altura de Dudu.

Apesar de tudo, o técnico Abel não pensa em sair do Palmeiras. Segundo informações obtidas com a diretoria do clube, Abel e toda a comissão Portuguesa que faz parte do clube vão cumprir o contrato assinado com o Verdão até o finalzinho do ano de 2024. Enquanto isso, Abel diz que vai alinhar as coisas e trabalhar bastante para que o Verdão continue a dar orgulho para a sua torcida.