George Moraes oficializa licença do mandato na ALPB e abre vaga para suplentes

O deputado George Morais (União Brasil) solicitou licença 121 dias do mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, sendo 3 dias para tratamento de saúde, e 118 dias para tratamento de interesse particular, a contar da data de 27 de outubro. O pedido foi publicado no Diário Oficial do Legislativo da sexta-feira (27).

Ao Conversa Política, na última sexta-feira (27), o parlamentar disse que a decisão faz parte de um acordo da legenda em contemplar os suplentes. Dessa forma, no período, haverá um rodízio com os dois primeiros suplentes.

Com o afastamento, assume automaticamente o primeiro suplente, Nilson Lacerda, que na verdade retorna a Casa, já que cumpriu alguns dias com a licença do deputado Tarciano Diniz.

Segundo George Moraes, nesses 121 dias, Nilson deve liberar a cadeira para o segundo suplente, Airton Pires, assumir na Assembleia.

“Desde que montamos nosso grupo para a disputa, ficou acordado que iriamos dar oportunidade para os suplentes mais votados. Eu acredito que é assim que se faz política e se constrói um partido forte como o União Brasil, honrando a palavra”, explicou.