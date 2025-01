onde assistir, horário e escalações

A bola vai rolar para Auto Esporte-PB x Botafogo-PB pela 3ª rodada do Campeonato Paraibano 2025. As equipes se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 16h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O confronto marca a volta do Clássico Botauto na elite do estadual.

Auto Esporte-PB x Botafogo-PB. Arte/Cisco Nobre

Mandante do confronto, o Auto Esporte-PB chega de um empate na estreia do estadual contra o Treze em 1 a 1. O autor do gol automobilista foi Doido de Mandacaru. O Macaco Autino ainda não entrou em campo pela 2ª rodada, no duelo com o Campinense, pois a partida acontecerá apenas no dia 22 de janeiro, a próxima quarta-feira.

Por sua vez, o Botafogo-PB é o líder da competição. O Belo soma dois triunfos no Campeonato Paraibano, o mais recente contra o Esporte de Patos, quando venceu por 3 a 0. Na ocasião, Danilo Mariotto, Guilherme Santos e Marcelo (contra), marcaram os gols da partida.

Auto Esporte-PB x Botafogo-PB aconteceu pela última vez em 2023. Foto: Ismar Foto / Auto Esporte-PB

Data, hora e local de Auto Esporte-PB x Botafogo-PB

Data : 18/01

: 18/01 Hora : 16h30

: 16h30 Local : Estádio Almeidão

Transmissão

Onde assistir : as TVs Cabo Branco e Paraíba transmitem o jogo gratuitamente com a narração de Cristiano Sacramento , que terá os comentários de Phillipy Costa . As reportagens ficam por conta de Matheus Aquino e Max Oliveira . O ge Paraíba também transmite o confronto ao vivo.

: as transmitem o jogo gratuitamente com a narração de , que terá os comentários de . As reportagens ficam por conta de e . O Paraíba também transmite o confronto ao vivo. Onde ouvir : a CBN Paraíba traz as emoções da partida na voz de Raelson Galdino , com os comentários de Pedro Alves . Fabiano Sousa fará as reportagens.

: a traz as emoções da partida na voz de , com os comentários de . fará as reportagens. Onde acompanhar : uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Prováveis escalações

Auto Esporte-PB : Gabriel, Raphinha, Alex Santos, Wesley e Jhon Kennedy; Ray Sapé, Guilherme e Emanuel Guará; Betinho, Anderson e Thiaguinho. Técnico : Douglas Andrade.

: Gabriel, Raphinha, Alex Santos, Wesley e Jhon Kennedy; Ray Sapé, Guilherme e Emanuel Guará; Betinho, Anderson e Thiaguinho. : Douglas Andrade. Botafogo-PB : Saulo, Erick, Reniê, Igor Ribeiro e Nicolas Schulz; Gama, Igor Maduro e Falcão; Rafinha, Mariotto e Guilherme Santos. Técnico : João Burse.

Arbitragem

Árbitro principal : Afro Rocha de Carvalho Filho (CBF/PB)

: Afro Rocha de Carvalho Filho (CBF/PB) Assistente 1 : Schumacher Marques Gomes (CBF/PB)

: Schumacher Marques Gomes (CBF/PB) Assistente 2 : Mateus Nascimento da Costa (FPF-PB)

: Mateus Nascimento da Costa (FPF-PB) Quarto árbitro : Josivan Matias Pereira (FPF-PB)

Dia a dia do Auto Esporte-PB

O Auto Esporte-PB realizou os treinamentos no período da tarde na preparação para enfrentar o Botafogo-PB.

Dia a dia do Botafogo-PB

Após a vitória sobre o Esporte de Patos por 3 a 0, o Botafogo-PB se reapresentou visando o confronto contra o Auto Esporte-PB.

