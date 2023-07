Segundo semestre

Semob-JP alerta para fim do prazo da vistoria do transporte escolar

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), alerta que o prazo para vistoria do 2º semestre do transporte escolar encerra na próxima sexta-feira (28). Nesta penúltima semana, o órgão registrou o comparecimento de 51 permissionários, dos 105 programados de acordo com a matrícula. Todos os veículos foram aprovados na inspeção e receberam o selo (rosa) que atesta as condições adequadas de segurança e conforto.

Após três semanas de vistoria, foram inspecionados no total 173 veículos, que representa 40% das 435 permissões, sendo 168 vans aprovadas ao todo. “A procura ainda está sendo muito pequena por parte dos permissionários de vans escolares. Há uma semana do fim do prazo, 60% ainda falta comparecer à Semob-JP para regularizar sua situação”, destacou o chefe da Seção de Vistoria Veicular da Semob-JP, Paulo Roberto.

Ele também falou sobre as consequências de comparecer à vistoria fora do prazo. “Alertamos que o permissionário traga o veículo para a vistoria na data programada, para evitar a multa, em torno de R$ 35 de acordo com a UFIR do dia, bem como o choque com quem comparece na data programada”, explicou.

Fiscalização – A Seção de Fiscalização de Trânsito e Transportes (SEFTP) informa que a fiscalização da Semob-JP é contínua, no entanto, quando concluir o prazo do cronograma das vistorias do transporte escolar, a operação vai ser intensificada com o objetivo de coibir o serviço de transporte irregular no entorno dos estabelecimentos de ensino.

O atendimento acontece das 8h às 17h, na sede da Semob-JP, no km 25 da BR-230, no bairro do Cristo Redentor. A taxa é em torno de R$ 90, variando de acordo com a UFIR. Na próxima segunda-feira (24), o expediente será corrido, das 11h às 17h, devido ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Confira o calendário de vistoria para a 4ª semana:

DIA REGISTROS

24/07 0331 a 0352

25/07 0353 a 0374

26/07 0375 a 0396

27/07 0397 a 0418

28/07 0419 a 0435