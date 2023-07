ANA e Aesa vão regularizar agricultores que usam água de Boqueirão para irrigação

Compartilhe















Uma ação conjunta realizada no município de Boqueirão, na Paraíba, tem como objetivo regularizar agricultores da região que usam a água do Açude Epitácio Pessoa (também conhecido de Boqueirão) para a irrigação. O trabalho vai ser estender até 28 de julho e é uma parceria entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) da Paraíba.

Essa é a segunda etapa do processo. em 2022, uma empresa contratada pela ANA realizou um cadastramento das pessoas e estabelecimentos que fazem uso de água do açude para irrigação. Agora, essas pessoas cadastradas deverão comparecer ao escritório do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) do município para confirmar os dados dos usos de água em torno do manancial. No local, técnicos darão apoio aos usuários para que os pedidos de outorga sejam realizados corretamente.

Para fazer o registro, os usuários devem apresentar documento de identificação com foto e CPF e conta de energia elétrica com número da unidade consumidora associada à bomba utilizada para irrigação.

Serão regularizadas as áreas irrigadas já implantadas que foram identificadas no cadastramento de campo, sendo limitadas a uma área máxima de quatro hectares por empreendimento. Cada um deles deverá possuir um único responsável em nome de quem será emitida a outorga.

O Açude de Boqueirão é operado pelo Dnocs e possui uma capacidade de armazenamento de 466,5 bilhões de litros. Localizado na região do Alto Rio Paraíba, o reservatório é responsável pelo abastecimento de Campina Grande, que tem uma população de 419 mil pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Açude

aesa.

ana

Boqueirão

Jornal da Paraíba

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Meio Ambiente

Previsão do tempo para o fim de semana, na Paraíba

Veja a previsão do tempo para todas as regiões da Praia neste sábado e domingo.

Meio Ambiente

Alargamento das praias de João Pessoa: como anda a polêmica

Após polêmicas e pressões populares, prefeito Cícero Lucena desiste por ora da obra.

Meio Ambiente

MPF determina abertura de inquéritos para investigar imóveis na beira-mar em Cabedelo

Investigações envolvem proprietários que não firmaram ou não cumpriram acordos com MPF e ocupam imóveis em área da União ou terrenos originalmente cobertos por restinga.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter