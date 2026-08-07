veja o que abre e o que fecha no dia 5 de agosto

Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação. Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Divulgação

O aniversário de João Pessoa e o dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana, é celebrado nesta quarta-feira, 5 de agosto. A data também marca a fundação da Paraíba, e é comemorada em todo o estado. Com isso, alguns estabelecimentos e serviços funcionam de forma diferenciada.

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Shoppings funcionam normalmente, enquanto agências bancárias e repartições públicas não abrem.

O Jornal da Paraíba reuniu abaixo as principais informações sobre o funcionamento dos estabelecimentos da capital.

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionarão com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Manaíra e Mangabeira Shopping

No feriado do aniversário de João Pessoa, comemorado nesta quarta-feira (5), o Manaíra e o Mangabeira Shopping funcionarão normalmente com as lojas, quiosques, praças de alimentação, restaurantes e lazer das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

As lojas do shopping Tambiá vão funcionar das 9h às 20h, enquanto a praça de alimentação vai funcionar das 9h às 21h. O cinema deve funcionar de acordo com as sessões.

Liv Mall

O Liv Mall abre a partir das 12h, com lojas funcionando das 13h às 21h.

Shopping Sebrae

O shopping Sebrae funcionará normalmente, das 10 às 20h.

Mag Shopping

As lojas do Mag Shopping funcionam das 9h às 21h. A praça de alimentação funciona das 10h às 22h.

Shopping Pátio Altiplano

As lojas e quiosques do Pátio Altiplano abrem das 13h às 19h, enquanto a praça de alimentação funciona das 12h às 20h.

Repartições Públicas

No feriado do aniversário de João Pessoa, comemorado nesta quarta-feira (5), as repartições públicas da capital não funcionarão. Apenas serviços essenciais, como limpeza urbana, Defesa Civil e urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento (UPAs), seguem em funcionamento normal.

Bancos

Os bancos não vão funcionar nesta quarta-feira (5). A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção é o acesso a canais alternativos para realização de operações bancárias.

Comércio

No feriado de 5 de agosto, as empresas do comércio em João Pessoa podem funcionar normalmente, desde que sigam as regras da Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

Os trabalhadores escalados para atuar no feriado têm direito a uma ajuda de custo de R$ 67, além do vale-transporte referente ao dia e uma folga compensatória, segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa.

VLTs

Os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) da capital não irão funcionar nesta quarta feira, 5 de agosto, feriado de Nossa Senhora das Neves e dia da fundação da cidade de João Pessoa e da Paraíba. Na quinta, o funcionamento retorna ao normal, das 4h30 às 19h20.

Justiça

No feriado do aniversário de João Pessoa, comemorado nesta quarta-feira (5), a Justiça Federal na Paraíba (JFPB) vai estar em regime de Plantão Judiciário. Somente serão analisados os procedimentos, ações e medidas de urgência, como os habeas corpus, mandados de segurança, comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória – entre outros que evitem o perecimento do direito ou exijam análise imediata.

Bica

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, funciona normalmente no feriado de 5 de agosto, das 9h às 16h, com permanência permitida até as 17h.

Correios

No feriado do aniversário de João Pessoa, comemorado nesta quarta-feira (5), as agências fecham. Já na quinta-feira (6), o funcionamento acontece de maneira normal.