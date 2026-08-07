Idoso é preso após filha denunciar agressão e importunação sexual em São José do Bonfim

Delegacia em Patos. Foto: Polícia Civil. Mabel Pontes

Uma mulher de 44 anos denunciou que foi agredida e importunada sexualmente pelo próprio pai, em São José do Bonfim, na região de Patos. O suspeito, um idoso de 68 anos, foi preso no domingo (2), e liberado após audiência de custódia, mas impedido de se aproximar da vítima.

De acordo com o delegado Emerson Barbosa, a corporação foi acionada pela própria mulher. Ela afirmou aos policiais que sofria violência física e psicológica cometida pelo pai e que ele também tentava constrangê-la à prática de atos sexuais.

O idoso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos. No local, ele prestou depoimento e foi liberado mediante o pagamento de fiança.

Por determinação da Justiça, o suspeito está proibido de se aproximar da vítima, dos familiares dela e das testemunhas do caso. Foi fixado um limite mínimo de distância de 300 metros.

Ele também não pode manter nenhum tipo de contato com a filha e com os parentes por qualquer meio de comunicação, seja pessoal, telefônico ou eletrônico.

De acordo com o delegado Emerson Barbosa, a corporação foi acionada pela própria mulher. Ela afirmou aos policiais que sofria violência física e psicológica cometida pelo pai e que ele também tentava constrangê-la à prática de atos sexuais.

Por determinação da Justiça, o suspeito está proibido de se aproximar da vítima, dos familiares dela e das testemunhas do caso. Foi fixado um limite mínimo de distância de 300 metros.

Ele também não pode manter nenhum tipo de contato com a filha e com os parentes por qualquer meio de comunicação, seja pessoal, telefônico ou eletrônico.