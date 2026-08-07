OAB-PB apura caso de advogado preso suspeito de violência doméstica em João Pessoa

Advogado foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia d. Reproudção/TV Cabo Branco

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), abriu uma investigação interna para apurar o caso envolvendo a prisão do advogado Hilton Maia, suspeito de violência doméstica contra a namorada, em João Pessoa.

O procedimento administrativo foi determinado pelo presidente da OAB-PB, Harrison Targino, e será conduzido pelo Tribunal de Ética e Disciplina da entidade.

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Segundo Harrison Targino, a OAB-PB ainda não recebeu informações oficiais sobre o caso. Até o momento, os detalhes sobre a ocorrência foram divulgados por meio de portais de notícias e redes sociais.

Diante disso, o presidente determinou que a Delegacia da Mulher seja oficiada para fornecer informações sobre a ocorrência, as acusações e as circunstâncias do caso.

“O fato ainda não foi informado, nós não temos dados do ocorrido, nem do que de fato ocorreu. Por este motivo, determinei a abertura de procedimento administrativo no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, inclusive oficiar a Delegacia da Mulher para que sejam remetidas informações acerca do ocorrido, das acusações, de todas as circunstâncias relativas ao fato”, declarou Harrison Targino.

Prisão do advogado

O Hilton Maia advogado foi preso em flagrante neste domingo (2) em João Pessoa, suspeito de violência doméstica. Ele foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia, onde teve prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia.

De acordo com a delegada Sileide Azevedo, o homem foi detido pela Polícia Militar. Na delegacia, foram ouvidos os policiais que conduziram a ocorrência e a vítima, que passou por exame de corpo de delito.

A mulher recebeu uma medida protetiva de urgência. O advogado também foi submetido ao exame de corpo de delito e, durante o seu depoimento, optou por ficar em silêncio.