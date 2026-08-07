Prefeitura realiza Roda de Conversa sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, na próxima sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), segue, nesta sexta-feira (7) a programação do ‘Agosto Lilás 2026’, campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Para este dia, das 9h às 12h, está prevista uma Roda de Conversa, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro de Águia Fria, sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha.

De acordo com secretaria das Mulheres, Nena Martins, o evento ‘Por Elas no Enfrentamento à Violência’ tem como tema central os avanços, desafios e o futuro do combate à violência de gênero. “Estaremos promovendo, durante todo o mês, rodas de diálogo, conscientização e fortalecimento da rede de proteção feminina”, explicou.

Para esta Roda de Conversa, segundo Nena Martins, foram convidados o titular da Promotoria da Justiça de Defesa da Mulher de João Pessoa, Rogério Rodrigues; o presidente da Comissão de Combate à Violência e Impunidade Contra a Mulher, da OAB-PB, Laura de Lima; a coordenadora do Núcelo Especial de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), Monaliza Montenegro, e as secretárias da Mulher de Cabedelo, Jadeína Braga; e de Santa Rita, Edilicya Melo.

Rede de apoio – As mulheres vítimas de violência em João Pessoa contam com uma rede de apoio, como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra e a Ronda Maria da Penha, que acompanha mulheres com medidas protetivas.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

190 – Polícia Militar;

197 – Polícia Civil;

153 – Ronda Maria da Penha.