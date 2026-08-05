Campo Grande supera 149 mil empresas ativas – CGNotícias

Por MRNews



Campo Grande continua avançando na criação de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Dados do Boletim Econômico de Julho mostram que o município alcançou 149.147 empresas ativas, crescimento de 44,62% em relação a 2020. O resultado reflete, entre outros fatores, as medidas de desburocratização adotadas pela administração municipal para estimular a abertura e o desenvolvimento de novos negócios.

Um dos principais avanços foi a implantação da Lei Complementar nº 528/2024, conhecida como Lei de Liberdade Econômica Municipal, que dispensou a exigência de alvará para 654 atividades classificadas como de baixo risco. A medida reduziu etapas burocráticas para o início das atividades econômicas, proporcionando mais agilidade ao empreendedor.

A prefeita Adriane Lopes, destacou que a simplificação dos processos fortalece o ambiente de negócios e incentiva a geração de emprego e renda “Nosso compromisso é tornar Campo Grande uma cidade cada vez mais atrativa para quem deseja empreender. Ao reduzir a burocracia para atividades de baixo risco, criamos um ambiente mais favorável para a abertura de empresas, estimulamos novos investimentos e fortalecemos a economia local”.

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O levantamento também mostra que os pequenos negócios continuam sendo a base da economia campo-grandense. Os Microempreendedores Individuais (MEIs), as Microempresas (MEs) e as Empresas de Pequeno Porte (EPPs) representam 94,55% de todos os CNPJs ativos no município.

Outro indicador apresentado pelo Boletim aponta que a economia de Campo Grande mantém perspectivas positivas para este ano. A estimativa é de crescimento de aproximadamente 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, desempenho superior à projeção para a economia brasileira.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, os números confirmam que a simplificação dos processos administrativos tem contribuído para fortalecer o ambiente de negócios no município “A Lei de Liberdade Econômica representa um importante avanço para quem deseja empreender em Campo Grande. Ao facilitar a abertura de empresas e reduzir a burocracia para atividades de baixo risco, criamos condições para que mais pessoas possam investir, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Os resultados apresentados pelo boletim demonstram que estamos construindo um ambiente cada vez mais competitivo e favorável aos negócios”.

Os dados completos estão disponíveis na edição de julho do Boletim Econômico e podem ser consultados no site da Semades, clicando aqui.

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