Após convenções, confira candidatos ao Governo e ao Senado da Paraíba em 2026

Segundo turno na Paraíba: João Pessoa e Campina Grande decidem prefeitos neste domingo. (Foto: Divulgação)

Terminadas as convenções partidárias, nesta quarta-feira (05), a Paraíba tem 6 nomes disputando o Governo do Estado e 10 candidaturas ao Senado Federal. As chapas ainda precisarão ser registradas junto à Justiça Eleitoral.

Os partidos têm até o dia 15 deste mês para efetuarem os registros.

Candidatos ao Governo do Estado

Camilo Duarte e Marcos José (PCO)

Cícero Lucena e Diogo Cunha Lima (MDB)

Efraim Filho e Nayanna Pontes (PL)

Lucas Ribeiro – vice a definir (PP)

Pedro Coutinho e Lenilda Pereira (DC)

Yuri Ezequiel e Carminha Lourenço (UP)

Candidatos ao Senado

Adriano Trajano (PCO)

André Gadelha (MDB)

João Azevedo (PSB)

João Batista (UP)

Major Fábio (Novo)

Marcelo Queiroga (PL)

Nabor Wanderley (Republicanos)

Rinaldo Júnior (DC)

Rosilene Santana (UP)

Veneziano Vital (MDB)