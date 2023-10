Sedurb reforça zeladoria nos cemitérios públicos e divulga programação para o Dia de Finados

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), divulgou a programação religiosa dos cemitérios públicos no Dia de Finados, neste domingo (2). Nos últimos 30 dias, a pasta, responsável pela administração desses espaços, intensificou as ações de zeladoria nesses locais. Anualmente, essa é uma data onde o número de visitantes praticamente triplica nos cemitérios e a Sedurb sempre prepara uma programação religiosa para receber as pessoas que prestam homenagens aos amigos e familiares que não estão mais aqui.

“Nos cemitérios onde acontece celebração, colocamos cadeiras e tendas para dar suporte às pessoas que vão assistir à missa. Também distribuímos água para os idosos e temos pessoas da Secretaria de Saúde, no setor administrativo, para aferição de pressão se necessário, já que alguns acabam ficando muito emotivos. No mês de outubro também reforçamos as ações de zeladoria com poda, pintura de meio-fio e limpeza”, explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Os visitantes que estão vindo pela primeira vez ou aqueles que há algum tempo que não visitam, em caso de dúvida em relação ao local do túmulo, podem entrar em contato direto com a administração dos cemitérios, que tem equipe disponível para ajudar nesses casos. O expediente administrativo no Dia de Finados será das 6h às 18h.

Serviço:

Cemitério Senhor da Boa Sentença – Varadouro

6h – Abertura dos portões 7h – Missa com pároco Manoel Marques

9h – Missa com Arcebispo Dom Manoel Delson

11h – Missa com o padre Luiz Júnior Vigário Geral da Diocese

15h – Missa com o padre Alexandre Magno Jardim

17h – Missa com o padre Wancelei

Cemitério do Cristo Redentor

6h – Abertura dos portões

7h, 9h e 15h – Missa na comunidade Cristã próxima ao Cemitério Cristo Redentor

9h – Culto evangélico

Cemitério São José – Cruz das Armas

6h – Abertura dos portões

9h, 14h – Missa com padre Júnior

Cemitério Santa Catarina – Bairros dos Estados

6h – Abertura dos portões

10h e 16h – Missas celebradas pelo padre Evandro Belarmino