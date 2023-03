Durante todo ano

Prefeitura oferece atividades voltadas à capacitação, formação e inclusão de crianças e adolescentes da Capital

11/03/2023 | 08:00 | 157

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Fundação Cultural (Funjope) e das secretarias de Educação e Cultural (Sedec) e da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promove ações gratuitas, durante todo o ano, voltadas à capacitação, formação e inclusão social de crianças, adolescentes da Capital.

As atividades, muitas delas realizadas em parceria entre as pastas, não se restringe aos alunos da Rede Municipal, mas também são extensivas à população em geral. Este ano, a Funjope abriu 800 vagas para cursos nas áreas de música (violão, cavaquinho, flauta doce, percussão e teclado), dança (forró, zumba), capoeira, desenho/pintura, Informática, mágica e maquiagem, objetivando a formação das pessoas a partir da cultura e da arte.

As aulas, que acontecem no Centro Cultural Tenente Lucena, localizado na Avenida Josefa Taveira, em Mangabeira, começaram em fevereiro e terão duração de quatro meses, nos turnos da manhã, tarde e noite. “Temos alunos a partir dos três anos até a melhor idade. As inscrições são semestrais e acontecem no próprio Centro”, destacou Júnior Mangabeira, coordenador do Centro.

Neste mês de março, a Funjope abriu oficinas de grafitagem para 20 crianças de 6 a 16 anos, no Bairro das Indústrias. Segundo o diretor executivo da Fundação, Marcus Alves, os cursos de rápida duração, além de permitirem a integração com a arte, capacita as crianças e jovens das comunidades para uma profissão.

Esporte – A Sejer também disponibiliza vários serviços para a população em geral, entre eles atividades em praças, assessoria de corrida, natação no mar, além de 15 modalidades do projeto ‘Campeões do Amanhã’, que atende crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino, inclusive com equipes formadas para competições e ganhadoras de títulos nacionais e internacionais.

“Isso é muito bom e demonstra que o trabalho está sendo bem feito com bons profissionais, bons professores e os alunos estão se empenhando e conseguindo ótimos resultados, como a gente já obtém com esportes como natação, jiu-jítsu, basquete, futebol, tiathlon, entre outros”, comentou o secretário Kaio Márcio, ressaltando que as ações da Sejer visam incentivar as práticas esportivas, a descoberta de talentos de jovens e melhorar os níveis de saúde da população.

A assessoria de corrida atende todos os públicos nas segundas, quartas e sextas, na orla do Cabo Branco, em frente ao Hotel Xênius, das 6h às 8h. O serviço também é oferecido no Unipê na terça e quinta, entre 16h e 18h. Já nas praças e parques são sete locais com professores da própria Secretaria de Esportes da Capital conduzindo os exercícios. Além disso, crianças e adolescentes podem procurar as modalidades do ‘Campeões do Amanhã’: basquete, canoagem, futebol masculino e feminino, futsal, ginásticas artística e rítmica, handebol, jiu-jítsu, natação, vôlei e vôlei de praia.

Todos os serviços da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa podem ser conferidos através do link (https://midi.as/atividadesejer ). Para se inscrever basta comparecer ao local escolhido com documento de identificação e comprovante de residência. Se for menor de idade, precisa estar acompanhado de um responsável.

Educação – Das ações desenvolvidas pela Sedec voltadas para os adolescentes, a diretora do Departamento de Programa Especiais (PDE), Alcilene da Costa, destaca as iniciativas próprias da Secretaria no tocante a liderança estudantil.

“Todo esse movimento que tem sido feito, com escolhas de representantes, de conselhos, estudantes participando de conferências, são ações que têm sido bastante ressaltadas pelos profissionais da área. Outra também super importante é o projeto Estudante na Praça, que envolve música, arte, cordel e capoeira. Também temos no mês de agosto a Mostra de Filmes na Semana da Consciência Negra, com abertura de discussões entre os alunos e os diretores dessas produções sobre a temática, entre outros programas desenvolvidos em parceria com outras secretarias do Município”, finalizou.