Prefeitura de João Pessoa inaugura polos de assessoria de corrida e de natação no mar na Praia do Bessa

22/05/2023 | 19:00 | 40

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), começa de forma gratuita, a partir desta terça-feira (23), as turmas de natação no mar e também de assessoria de corrida na Praia do Bessa. As aulas são abertas para o público em geral.

“Estamos aos poucos cobrindo toda a orla de João Pessoa. Temos uma cidade, que é uma das poucas do Brasil, que fecha o trânsito de domingo a domingo para atividade física. Aproveitamos esse sentimento que a população está aderindo à iniciação esportiva, que o próprio Cícero Lucena fez na primeira gestão dele como prefeito. Temos casa cheia em todos os programas esportivos da secretaria. Queremos disseminar o esporte e multiplicar”, disse o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

A assessoria de corrida vai funcionar na terça e na quinta, entre 6h e 8h, enquanto a natação no mar acontece nos mesmos dias, mas de 5h30 às 8h30. São mais de 100 vagas disponíveis.

Atualmente, a Secretaria de Esportes da Capital já oferece o serviço de natação no mar de segunda a sexta, entre 5h30 e 8h30, na Praia do Cabo Branco. Já a assessoria de corrida funciona segunda, quarta e sexta de 6h às 8h e nos mesmo dias no Unipê de 16h às 17h.

“Temos professores de altíssima qualidade. Esses professores são multiplicadores e os alunos mais ainda. Esse é um dos grandes motivos que estamos ampliando a natação do mar e a assessoria de corrida para o Bessa. A gente ainda não estava presente e com a nossa chegada vai ficar com uma cara esportiva bem melhor. Vamos conseguir atender ao desejo da população de ter atividades físicas gratuitas para todas as idades”, finalizou Kaio Márcio.