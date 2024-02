QUE HORAS COMEÇA RENASCER E DESFILE DAS ESCOLAS DO RIO?

Por MRNews



Segunda-feira, 12/02/2024 – Uma Explosão de Entretenimento na Rede Globo

A segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, promete ser um dia repleto de entretenimento e diversão para os telespectadores da Rede Globo. Com uma programação variada que vai desde notícias matinais até eventos especiais à noite, a emissora oferece opções para todos os gostos e idades.

A manhã começa animada com “Bom Dia Praça” às 06:00, seguido pelo tradicional “Bom Dia Brasil” às 08:30, mantendo os espectadores informados sobre os acontecimentos mais recentes do Brasil e do mundo. Às 09:30, é a vez do “Encontro Com Patrícia Poeta”, um programa leve e descontraído que combina entrevistas, música e dicas de estilo de vida.

Para os amantes da culinária, “Mais Você” entra no ar às 10:35, trazendo receitas deliciosas e histórias inspiradoras. Em seguida, às 11:45, a “Praça TV – 1ª Edição” traz as últimas notícias locais, seguida pelo “Globo Esporte” às 13:00, mantendo os fãs de esportes atualizados sobre os últimos resultados e destaques.

À tarde, a diversão continua com o programa “Glô Na Rua” às 14:35, que leva os telespectadores para as ruas do Brasil em busca de histórias interessantes e personagens cativantes. Em seguida, às 15:15, a novela clássica “Mulheres de Areia” entra em cena, seguida pelo filme “Minions” na “Sessão da Tarde” às 15:55, garantindo risadas e aventuras para toda a família.

Às 17:20, é hora da reprise da novela “Paraíso Tropical” no “Vale a Pena Ver de Novo”, seguido pelo programa de variedades “Elas Por Elas” às 18:10, que traz debates e temas relevantes para a audiência feminina. A “Praça TV – 2ª Edição” às 18:50 traz os últimos acontecimentos regionais, seguida pelo programa de entretenimento “Fuzuê” às 19:15, oferecendo música e cultura para todos os gostos.

A noite começa com o “Jornal Nacional” às 20:00, seguido pela novela “Renascer” às 20:30, que continua a encantar o público com sua trama envolvente e elenco talentoso. Às 21:10, os fãs de reality show podem conferir as últimas novidades do “Big Brother Brasil 24”, seguido pelo evento especial “Carnaval Globeleza 2024” às 21:55, que promete trazer toda a energia e alegria do carnaval para dentro dos lares dos brasileiros.

Assim, a grade de programação da Rede Globo oferece uma jornada completa de entretenimento, informação e diversão para seus telespectadores, mantendo-se como uma das principais opções de entretenimento para milhões de pessoas em todo o Brasil.