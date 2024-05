QUE HORAS COMEÇA ‘RENASCER’ E ‘OS OUTROS’?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 09/05.

Quinta-feira, 09/05/2024

**Guia de Programação TV Globo – Quinta-feira, 09 de maio de 2024**

Acompanhe a programação da TV Globo para uma quinta-feira repleta de entretenimento, informação e diversão. Prepare-se para um dia repleto de programas variados, desde notícias matinais até filmes e séries à noite. Confira abaixo os destaques de cada horário:

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com o telejornal Hora Um, apresentado por Monalisa Perrone. Fique por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

06:00 – Bom Dia Praça

Acompanhe o Bom Dia Praça, o programa matinal que traz informações regionais, previsão do tempo e entrevistas especiais. Comece o dia com leveza e informação, preparando-se para as atividades do dia.

08:30 – Bom Dia Brasil

Com Renata Vasconcellos e Rodrigo Bocardi, o Bom Dia Brasil traz as principais notícias do país, entrevistas e análises aprofundadas. Fique por dentro dos acontecimentos que estão marcando o Brasil e o mundo.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Em um clima descontraído, Patrícia Poeta recebe convidados especiais para discutir temas atuais, dicas de saúde, culinária e muito mais. Uma mistura de informação e entretenimento para começar o dia da melhor forma.

10:35 – Mais Você

Com Ana Maria Braga e Louro José, o Mais Você traz receitas deliciosas, dicas de culinária, entrevistas e quadros divertidos. Acompanhe também as últimas notícias e curiosidades do mundo dos famosos.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

Fique por dentro das notícias locais com o Praça TV – 1ª Edição, trazendo os principais acontecimentos da sua região.

13:00 – Globo Esporte

Com Fernando Fernandes, o Globo Esporte traz os destaques do mundo esportivo, com análises, entrevistas e os gols do dia. Não perca as últimas notícias do seu time do coração.

13:25 – Jornal Hoje

Com Sandra Annenberg e Evaristo Costa, o Jornal Hoje traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas e reportagens especiais.

14:45 – Cheias de Charme

Divirta-se com a novela Cheias de Charme, que conta a história de três empregadas domésticas que se tornam famosas como o grupo musical “Empreguetes”. Uma trama envolvente e cheia de música e humor.

15:25 – Sessão da Tarde – Doze É Demais 2

Prepare a pipoca e divirta-se com a continuação da comédia familiar “Doze É Demais 2”, que promete risadas e momentos emocionantes para toda a família.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

Reviva os momentos emocionantes da novela Alma Gêmea, uma história de amor que atravessa gerações e desafia o tempo. Acompanhe os encontros e desencontros de Rafael e Luna nesta trama cativante.

18:25 – No Rancho Fundo

Um programa que celebra a música sertaneja, com apresentações ao vivo dos maiores nomes do gênero. Uma tarde repleta de música boa e descontração.

19:10 – Praça TV – 2ª Edição

Atualize-se com as últimas notícias da sua região no Praça TV – 2ª Edição, trazendo informações locais e nacionais.

19:40 – Família é Tudo

Uma série que retrata os desafios e as alegrias da vida em família, com episódios envolventes e emocionantes. Acompanhe as histórias dos personagens e se identifique com suas experiências.

20:30 – Jornal Nacional

Com William Bonner e Renata Vasconcellos, o Jornal Nacional traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais. Fique por dentro dos acontecimentos que estão marcando a atualidade.

21:20 – Renascer

Não perca o próximo capítulo da novela Renascer, que promete emoções intensas e reviravoltas na trama. Acompanhe as histórias dos personagens e se envolva com seus dilemas e conflitos.

22:25 – Os Outros

Prepare-se para uma noite de suspense e mistério com o filme “Os Outros”, que promete prender sua atenção do início ao fim com reviravoltas surpreendentes.

23:10 – Linha Direta

Um programa que reconstitui casos reais de crimes que chocaram o Brasil, com análises e entrevistas especiais. Uma investigação detalhada dos acontecimentos que marcaram a história.

00:20 – Jornal da Globo

Com análises aprofundadas e reportagens especiais, o Jornal da Globo traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com um olhar crítico e imparcial sobre os acontecimentos.

### 01:10 – Conversa com Bial

Em um clima descontraído, Pedro Bial recebe convidados especiais para uma conversa interessante e reveladora. Acompanhe entrevistas exclusivas e momentos emocionantes neste talk show imperdível.

### 01:50 – Família é Tudo

Reviva os momentos emocionantes da série “Família é Tudo”, que retrata os laços de amor e união entre os membros de uma família. Uma história envolvente e emocionante para encerrar o dia.

### 02:35 – Comédia Na Madruga I

Prepare-se para dar boas risadas com uma seleção de filmes de comédia na madrugada, garantindo diversão até altas horas da noite.

### 03:15 – Comédia Na Madruga II

A diversão continua com mais filmes de comédia na madrugada, garantindo risadas e entretenimento até o amanhecer.

Prepare-se para um dia repleto de variedade e entretenimento na programação da TV Globo. Não perca os seus programas favoritos e aproveite cada momento com a família e amigos.