Você sabia que Let It Be já foi Deixa Estar? O último filme dos Beatles volta restaurado nesta quarta

Os Beatles foram filmados e gravados durante todo o mês de janeiro de 1969. Os registros eram para o projeto Get Back, que resultaria num filme e num álbum de canções inéditas. Get Back mudou de nome. Virou Let It Be e – disco e filme – só foi lançado em 1970, quando o grupo já estava separado.

Let It Be não foi o último disco gravado pelos Beatles, mas foi o último a ser lançado. Já Let It Be, o documentário dirigido por Michael Lindsay-Hogg, foi o último dos quatro filmes dos Beatles. Na época, chegou aos cinemas brasileiros com o título de Deixa Estar.

A estreia de Let It Be em João Pessoa ocorreu em janeiro de 1971 no Cine Municipal, quase um ano depois do fim dos Beatles. Acostumados com o clima de A Hard Day’s Night e Help!, muitos fãs estranharam ver os Beatles transformados em personagens de um documentário.

“Deixa Estar, o retrato do fim”, dizia o título de uma matéria de jornal da época em que o filme foi lançado. E era isso mesmo o que o documentário oferecia. Exibido e reexibido nos cinemas durante a primeira metade da década de 1970, Let It Be sumiu das salas brasileiras para nunca mais voltar.

Let It Be mostrava os Beatles na intimidade. Na primeira parte do filme, eram vistos num estúdio de cinema nos arredores de Londres. Na segunda parte, mais à vontade, apareciam no estúdio da Apple, a gravadora deles. No final, faziam um breve show no terraço da Apple, o último do banda.

No advento do VHS, no início dos anos 1980, os fãs reencontraram Let It Be e puderam levar o filme para dentro de casa. Depois, houve cópias não oficiais em laser disc, DVD e Blu-ray. Mas nenhuma tinha boa qualidade, nenhuma passou por um processo decente de restauração.

Não aconteceu com Let It Be o que aconteceu com A Hard Day’s Night, Help! e com a animação Yellow Submarine, todos relançados com ótimas restaurações. Os fãs dos Beatles passaram anos sonhando com o momento em que iriam rever Let It Be com a qualidade que o filme tinha nos cinemas.

Em 2021, depois de se debruçar sobre as filmagens e gravações dos Beatles em janeiro de 1969, o cineasta Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis, lançou – em streaming e edição física – Get Back, um documentário com oito horas de duração. Por ser tão completo, Get Back mexeu com a mística de Let It Be.

Não custa reconhecer que Get Back tirou um pouco a graça de Let It Be, mas não o seu valor histórico. O filme de 1970 passou a ser uma espécie de bônus do de 2021, o que, depois de Get Back, levou o próprio Peter Jackson a comandar a restauração de Let It Be.

Nesta quarta-feira, oito de maio de 2024, 54 anos após a estreia nos cinemas, Let It Be por fim está de volta, totalmente restaurado. O documentário será disponibilizado em serviço de streaming no canal da Disney, que também detém os direitos de exibição de Get Back.

Grande parte do conteúdo de Let It Be está em Get Back, mas há algumas sequências que não entraram no filme de Peter Jackson. Os Beatles fazendo Besame Mucho e as versões integrais de Two of Us, The Long and Winding Road e Let It Be, isso a gente só tem no documentário de 1970.