onde acompanhar, horário e informações

A sexta rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 tem quatro jogos no fim de semana, e um deles é Sousa x Treze. Dinossauro e Galo se enfrentarão a partir das 17h do domingo (25), no Marizão, em Sousa.

O Sousa chega para o jogo empolgada após a classificação histórica, na quarta-feira (21), quando venceu e eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. No estadual, o Dino está na quinta colocação, com seis pontos, mas tem um jogo a menos que seis de seus concorrentes.

Já o Treze vem de eliminação na Copa do Brasil após empate por 1 a 1 com o ABC, também na quarta-feira (21). E o Galo também tem seis pontos, com a mesma quantida de jogos do Sousa, mas está na sexta colocação, abaixo do Dino, por ter pior saldo de gols (2 a 1).

Dia, hora e local de Sousa x Treze

Dia : 25/02

: 25/02 Hora : 17h

: 17h Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Treze

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

SOUSA: Bruno Fuso, Iranilson, Breno César, Adriano Seixas, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert Cristian, Alexandre Aruá, Michel Potiguar e Leozinho; Diego Ceará. Téc.: Paulo Schardong.

Bruno Fuso, Iranilson, Breno César, Adriano Seixas, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert Cristian, Alexandre Aruá, Michel Potiguar e Leozinho; Diego Ceará. Paulo Schardong. TREZE: Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Felipe, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Edmundo; Will Viana, Lucas Mineiro e Xandy. Téc.: William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal : ainda não definido.

: ainda não definido. Assistente 1 : ainda não definido.

: ainda não definido. Assistente 2 : ainda não definido.

: ainda não definido. Quarto árbitro: ainda não definido.

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresenta após a eliminação na Copa do Brasil para o ABC. O foco volta a ser o Campeonato Paraibano.

O Sousa abriu venda de ingressos para o jogo contra o Treze. Os preços variam de R$ 10 a R$ 60.

Setor Arquibancada

Meia: R$ 10

Inteira: R$ 20

Setor visitante

Meia: R$ 30

Inteira: R$ 60

Cadeiras

Meia: R$ 30

Inteira: R$ 60

O time do Treze tem mais um dia de treinamento no Estádio Presidente Vargas.

O elenco do técnico William De Mattia encerra a preparação para encarar o Sousa pelo Paraibano.

