Semob recebe vice-presidente do Fórum Nacional de Conselheiros de Trânsito para conhecer a gestão do trânsito em João Pessoa

O vice-presidente do Fórum Nacional de Conselheiros de Trânsito (Focotran), Harinson Carpegiano Câmara de Almeida, visitou, nesta quinta-feira (22), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), para conhecer o trabalho desenvolvido pela Semob-JP para gerir a mobilidade urbana da Capital, as ferramentas e as tecnologias empregadas nas ações diárias de gerenciamento do trânsito, numa cidade do porte da capital paraibana.

O superintendente executivo da Semob-JP, Marcos Souto Maior Filho, recebeu Harinson Carpegiano Câmara de Almeida, que também é presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Cetran-RN) e também do conselheiro do Cetran-RN, Décio Ferreira Pereira. Durante a visita, foi discutido o próximo encontro do Focotran, que será realizado de 3 a 5 de abril, em João Pessoa, reunindo 27 conselhos estaduais.

Marcos Souto Maior Filho falou da importância da visita do vice-presidente do Focotran à Semob-JP. “Estamos honrados com a visita que recebemos, para apresentar o trabalho que desenvolvemos aqui na Semob para garantir uma gestão de trânsito e transporte, dentro de um conceito moderno de mobilidade urbana, compartilhando com parceiros a nossa experiência de maneira contributiva”, disse o superintendente executivo.

Harinson Almeida destacou a importância da troca de experiências entre os órgãos de trânsito. “Importante a integração e a troca de experiências dos diversos órgãos de trânsito do país, em espacial os municipais, que estão mais próximos do dia-a-dia da população. É perceptível o cuidado da Semob de João Pessoa em atender a população no sentido de oferecer à cidade um sistema que sinaliza, que fiscaliza, mas que também educa o condutor e o pedestre, para salvar vidas”, disse Harinson Almeida.