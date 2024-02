Programação do Música no Centro sofre alteração nesta quinta-feira

O projeto Música no Centro – Corredor Turístico Duque de Caxias -, informa que, excepcionalmente, nesta quinta-feira (22), não haverá a apresentação de Izadora França e Lucas Bonikian, no polo Centro Cultural São Francisco (CCSF), às 18h. As apresentações no polo da Academia Paraibana de Letras (APL) estão mantidas e terão início às 17h. Os interessados que desejam prestigiar as apresentações podem adquirir seu voucher de entrada no Sympla, utilizando o link abaixo.

Nesta quinta-feira (22), a Big Band Rubacão Jazz se apresenta na APL, a partir das 17h, com um repertório que vai desde o frevo ao jazz. As apresentações seguem nesta sexta-feira (23) com o show do saxofonista da Rubacão Jazz Gilbert Monteiro, que apresentará clássicos do jazz, da música brasileira e pop nacional e internacional.

Projeto Turístico da Duque de Caxias – Música no Centro – Visa a promoção de um ambiente cultural criativo, pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o “tom local” na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase, são 4 meses de apresentações de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

SERVIÇO

PROJETO CORREDOR TURÍSTICO – MÚSICA NO CENTRO

QUINTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz – Sympla – https://encurtador.com.br/htv39

SEXTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz -– Sympla – https://encurtador.com.br/ekBD4

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750) /Charles-François Gounod (1818-1893), Quinteto Geraldo Rocha & Quarteto Auros – Sympla – https://encurtador.com.br/hBNO8