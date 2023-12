QUE HORAS COMEÇA THE VOICE E SESSÃO DA TARDE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, TERÇA 12//12

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

**Guia de Programação – Terça-feira, 12/12/2023**

Se prepare para um dia repleto de entretenimento e informação na grade de programação da Globo. Desde as primeiras horas da manhã até a madrugada, a emissora traz uma variedade de programas que atendem aos gostos de diferentes públicos. Confira o que está reservado para você:

**04:00 – Hora Um:**

Inicie o dia com o “Hora Um”, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique por dentro dos acontecimentos que moldarão o seu dia.

**06:00 – Bom Dia Praça:**

Acompanhe as notícias locais e nacionais com o “Bom Dia Praça”. Uma cobertura completa dos eventos que estão marcando a manhã.

**08:30 – Bom Dia Brasil:**

Junte-se aos apresentadores do “Bom Dia Brasil” para análises aprofundadas das notícias mais relevantes do momento, com entrevistas e reportagens exclusivas.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:**

Patrícia Poeta comanda um programa descontraído que mistura informação, entretenimento e entrevistas especiais. Uma oportunidade de começar o dia com leveza.

**10:35 – Mais Você:**

Ana Maria Braga e Louro José trazem um programa matinal recheado de receitas, dicas e entrevistas. Uma mistura deliciosa para começar a manhã.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição:**

Fique por dentro das notícias locais com a primeira edição do “Praça TV”, trazendo os acontecimentos regionais.

**13:00 – Globo Esporte:**

Os apaixonados por esportes têm encontro marcado com o “Globo Esporte”, trazendo os destaques do mundo esportivo, entrevistas e análises.

**13:25 – Jornal Hoje:**

Com Sandra Annenberg e Dony De Nuccio, o “Jornal Hoje” traz as principais notícias do Brasil e do mundo na hora do almoço.

**14:45 – Mulheres de Areia:**

Reviva os clássicos com a novela “Mulheres de Areia”. Uma trama envolvente que promete prender a atenção da tarde.

**15:25 – Sessão da Tarde – X-Men: O Confronto Final:**

A tarde fica ainda mais emocionante com a exibição de “X-Men: O Confronto Final”. Aventura, super-heróis e efeitos especiais aguardam os telespectadores.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical:**

Reviva os momentos marcantes da novela “Paraíso Tropical”. Uma oportunidade de se emocionar com essa trama envolvente.

**18:25 – Elas Por Elas:**

Acompanhe “Elas Por Elas”, uma série que aborda temas atuais e relevantes do universo feminino.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição:**

Atualize-se novamente com as notícias locais na segunda edição do “Praça TV”.

**19:40 – Fuzuê:**

Entretenimento e diversão com o “Fuzuê”, um programa leve e descontraído para animar a sua noite.

**20:30 – Jornal Nacional:**

William Bonner e Renata Vasconcellos trazem as principais notícias do Brasil e do mundo no “Jornal Nacional”.

**21:20 – Terra e Paixão:**

A novela “Terra e Paixão” promete envolver os telespectadores com seus personagens cativantes e trama intrigante.

**22:25 – The Voice Brasil:**

A competição musical mais assistida do país está de volta. Não perca as emoções de “The Voice Brasil”.

**23:45 – Profissão Repórter:**

Acompanhe as investigações e reportagens especiais do “Profissão Repórter”, explorando os acontecimentos atuais de forma aprofundada.

**00:25 – Jornal da Globo:**

As últimas notícias do dia são apresentadas com análises aprofundadas no “Jornal da Globo”.

**01:15 – Conversa com Bial:**

Pedro Bial recebe convidados especiais para uma conversa descontraída e interessante.

**01:55 – Fuzuê:**

Mais uma dose de diversão com o programa “Fuzuê”, garantindo boas risadas na madrugada.

**02:40 – Comédia Na Madruga I:**

Divirta-se com a seleção de comédias na madrugada, trazendo risadas garantidas.

**03:20 – Comédia Na Madruga II:

A madrugada continua animada com mais uma seleção de comédias para encerrar o dia com bom humor.

Prepare-se para uma jornada televisiva repleta de variedade, emoção e informação na Globo. A grade de programação oferece opções para todos os gostos, desde notícias até entretenimento para relaxar antes de dormir. Aproveite o melhor da televisão na terça-feira, 12/12/2023.