Empreendedorismo rural

‘Eu Posso Semear’ comemora centésima edição da Feira da Agricultura Familiar

30/11/2022 | 20:30 | 72

A Prefeitura de João Pessoa realizou, na tarde desta quarta-feira (30), a centésima edição da Feira da Agricultura Familiar. A iniciativa é promovida dentro do conjunto de ações do programa Eu Posso Semear, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). Desde o início do projeto até agora, os agricultores participantes já somaram cerca de R$458 mil em vendas.

A Feira da Agricultura Familiar foi criada em outubro de 2021. Ela acontece toda quarta-feira, das 13h às 19h, no Parque Parahyba I, no Bessa; e toda sexta, das 5h ao meio-dia, na Praça Chateaubriand Arnaud, conhecida como Praça da Rotam, em Manaíra. Por lá, a clientela encontra produtos 100% naturais, cultivados exclusivamente na zona rural de João Pessoa. E todo o processo, do plantio à comercialização, é desenvolvido com total apoio do Eu Posso Semear, que tem o objetivo de estimular a sustentabilidade e oportunidades para produtores rurais da cidade.

Em cada edição da feira, uma média de 12 agricultores atendidos pelo programa se revezam comercializando suas mercadorias. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, esses trabalhadores contam com o fomento da Prefeitura em todas as etapas de produção.

“O principal gargalo deles era o escoamento dos produtos em tempo hábil. A criação das feiras veio justamente a suprir isso. Elas garantem um espaço adequado para a comercialização, que acontece de forma livre, sem atravessadores, possibilitando que os produtores participem diretamente de todo o processo, desde o preparo da terra até a comercialização direta com os seus clientes. E o sucesso tem sido tão grande que muitos agricultores concluem as vendas antes mesmo do horário final da feira, o que é uma resposta bastante positiva da população”, explicou.

Clientes – Nessas cem edições, a Feira da Agricultura Familiar manteve uma média mensal de 1.064 clientes. São pessoas como a vendedora Maria Natália, que reside próximo ao Parque Parahyba I. Desde que passou a residir no local, em fevereiro, ela conheceu a feira e se tornou assídua. “Quando se aproxima da quarta-feira, já fico na expectativa para vir fazer minhas compras. Toda semana estou aqui. Os produtos são sempre novinhos, de qualidade e saudáveis. Priorizo tudo isso. E os feirantes são sempre simpáticos, sempre fazem o que for possível para atender aos nossos pedidos”, contou.

Programa – O Eu Posso Semear tem contribuído para transformar a vida dos trabalhadores da zona rural de João Pessoa com o fomento da agricultura familiar. De janeiro de 2021 até agora, o programa somou 262h de uso de trator para preparo de solo. A oferta gratuita do veículo resultou em uma economia de R$85.674,00 aos produtores que, se fossem custear o serviço, pagariam R$250 por hora. Também por meio do programa, eles receberam, no referido período, a doação de 1.630 pacotes de hortaliças, 2.000 quilos de sementes de milho, 2.000 quilos de sementes de feijão e 7.000 unidades de alevinos.

“Fazemos todo o acompanhamento técnico, orientando sobre o plantio, o espaçamento correto, o melhor período para colheita, entre tantos outros detalhes. Já após a colheita, oferecemos toda a logística para a comercialização, disponibilizando transporte apropriado para levar as mercadorias, evitando desperdícios; e também uma van para fazer o translado dos agricultores”, explicou Adriano Flávio Vasconcelos, diretor de Agricultura Familiar e Pesca da Sedest. O programa ainda realiza capacitações, como oficinas de precificação.

Quem é atendido pelas ações sabe bem a importância delas. Marilene Batista é um exemplo. Moradora de Engenho Velho há cerca de 20 anos, ela trabalha na agricultura. Com a pandemia, as contas em casa começaram a apertar. “Meu esposo é aposentado, ajuda no plantio, mas as vendas são comigo. Eu comercializava lá no Mercado Central, porém as coisas ficaram difíceis. Com o programa, nossa condição melhorou muito. A feira tem nos ajudado demais. Todo apoio que nos oferecem está sendo muito importante”, comemorou.