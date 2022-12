Reexibição de 'Crepúsculo' e estreia 'A Noite Maldita' entram em cartaz nos cinemas da Paraíba

Compartilhe















A reexibição de “Crepúsculo” e a estreia “Noite Infeliz” entram em cartaz nos cinemas paraibano. Estreiam também “A Maldição do Quarto 203” e a comédia “Na Rédea Curta”, “Até os Ossos” e “Tubarão – Mar de Sangue” e “O Menu”.

Toda a saga “Crepúsculo” será reexibida, em homenagem aos dez anos do fim da trama, começando pelo primeiro filme homônimo. No longa de 2008, a estudante Bella Swan (Kristen Stewart) conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um belo e misterioso adolescente. Ela se apaixona por Edward, mas descobre que ele é um vampiro.

“Crepúsuculo” estará disponível com sessões legendadas em João Pessoa, nos Cinépolis do Manaíra e Mangabeira Shoppings e no Centerplex do Mag Shopping; em Campina Grande, no Cinesercla do Partage Shopping; e em Patos, no Multicine do Patos Shopping.

Noite Infeliz

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Em “Noite Infeliz”, um grupo de mercenários ataca a propriedade de uma família rica na véspera do feriado Natalino, e o Papai Noel é quem precisará salvar o Natal – e a todos.

O filme tem sessões dubladas e legendadas no Cinépolis do Manaíra Shopping e apenas dubladas no Cinépolis do Mangabeira Shopping, Cineserclas do Partage e Tambiá Shopping e Cine Guedes, em Patos.

O Centerplex do Mag Shopping e o Cinemaxxi Cidade Luz, em Guarabira, não divulgaram a programação da semana.

A Maldição do Quarto 203

Em “A Maldição do Quarto 203”, as amigas de longa data Kim e Izzy se mudam para o quarto 203, um apartamento peculiar com um vitral medieval assustador. Kim lentamente se convence de que sua nova casa pode ser assombrada.

O longa é exibido com cópias dubladas no Cinépolis do Manaíra Shopping e Cineserclas do Partage e Tambiá Shopping.

Na Rédea Curta

Em “Na Rédea Curta”, Júlio foi criado apenas pela mãe. Agora, com vinte anos, ele descobre que será sua vez de ser pai, por isso, ele decide ir atrás do pai que nunca viu. O filme brasileiro entra em cartaz no Cinépolis do Manaíra Shopping e nos Cineserclas do Partage e Tambiá Shopping.

Até os Ossos

O drama de terror “Até os Ossos” estreia na sala VIP do Cinépolis do Manaíra Shopping, com sessões legendadas, e no Centerplex do Mag Shopping, com cópias dubladas e legendadas. Baseado no romance homônimo de Camille DeAngelis, o filme acompanha Maren Yearly (Taylor Russell), uma jovem que quer ser alguém que as pessoas admiram e respeitam.

O Menu

Outro filme que entra na programação é o suspense “O Menu”, com sessões dubladas e legendadas no Cinépolis do Manaíra Shopping e no Centerplex do Mag Shopping.

No filme, um casal (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) viaja para uma ilha costeira para comer em um restaurante exclusivo, onde o chef (Ralph Fiennes) preparou um cardápio farto, com algumas surpresas chocantes.

A Maldição do Quarto 203

Até os Ossos

crepúsculo

Na Rédea Curta

Noite Infeliz

O Menu

tubarão

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Cinema

‘Amsterdam’ e ‘Morte, Morte, Morte’ estreiam nos cinemas da Paraíba

“As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” e “Os Suburbanos” também estão em cartaz.

Cinema

‘Predestinado’ e ‘Um lugar bem longe daqui’ estreiam nos cinemas da Paraíba

Semana também tem as estreias de “Era uma vez um gênio”, “Pinóquio” e “Maria – Ninguém sabe quem sou eu”.

Cinema

‘Gêmeo Maligno’ é uma das estreias dos cinemas da PB; veja lista de filmes

Também chega aos cinemas o filme nacional ‘Papai é Pop’, com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter