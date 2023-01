Em clima de carnaval

Circulador Cultural tem apresentação de Myra Maia e DJ Mermaid na Casa da Pólvora

27/01/2023 | 19:30 | 23

O projeto ‘Circulador Cultural’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), promove mais uma edição neste domingo (29), no Centro Cultural Casa da Pólvora, no Centro Histórico da Capital. A cantora Myra Maia e a DJ Mermaid são atrações do evento, que começa às 16h.

“O Circulador Cultural é mais uma ação de muito sucesso da Prefeitura de João Pessoa, que sempre garante uma qualidade artística e musical extremamente forte e com capacidade de mobilizar o público que está sempre presente na Casa da Pólvora. Uma experiência de sucesso que a gente mantém e já entrando no clima de carnaval com Myra Maia e DJ Mermaid. Vai ser uma festa muito bonita neste domingo”, comentou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

Embalando as prévias carnavalescas, a cantora Myra Maia prometeu entregar um repertório bem eclético com músicas de carnaval, pop, funk, bregafunk e axé. “Estou extremamente entusiasmada com esse show, que será um ensaio do nosso Carnaval, em grande estilo, num pôr do sol muito charmoso da cidade em clima de férias, verão e carnaval. Não podia ser melhor poder cantar no meu querido Centro Histórico para os nossos e tantos visitantes que estão de passagem pela cidade. Vai ser um deleite”, destacou.

Antes de Myra Maia subir ao palco, a DJ Mermaid vai comandar o esquenta e embalar o clima durante o pôr do sol na Casa da Pólvora. A artista garante muita energia boa ao som de tribal house e um show especial em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro.

“Será uma apresentação muito especial com uma galera bastante colorida e diversificada. Aproveitando a data, estarei trazendo comigo uma dancer maravilhosa e perfeita, diretamente da House of Perfeytas, a Inaie Luara, que vem dançando muito vogue e agitando o público em toda a representatividade trans”, contou.