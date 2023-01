Moraes manda PGR opinar sobre ação contra Walber Virgolino e mais10 deputados suspeitos de incitar atos golpistas

Compartilhe















O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de advogados para que a Corte suspenda a posse e apure eventuais crimes de deputados bolsonaristas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Um dos deputados citados na lista é o paraibano Walber Virgolino, do PL.

Walber foi reeleito deputado estadual com mais de 49 mil votos. O segundo mais votado.

Na lista feita pelo Grupo Prerrogativas são nove deputados (federais e estaduais) eleitos do PL, um do PRTB e um do PP. São eles: Luiz Ovando (PP-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Rodolfo Nogueira, (PL-MS), João Henrique Catan (PL-MS), Rafael Tavares (PRTB-MS), Carlos Jordy (PL-RJ), Silvia Waiãpi (PL-AP), André Fernandes (PL-CE), Nikolas Ferreira (PL-MG), Sargento Rodrigues (PL-MG) e Walber (PL-PB).

O grupo de advogados pediu ao STF a suspensão dos efeitos da diplomação dos parlamentares, para impedir a posse; e a instauração de inquérito policial contra o grupo, para apuração da responsabilidade penal dos deputados.

O que disse Walber Virgolino

Walber Virgolino afirmou ao Conversa Política que Alexandre de Morais está mandando apurar e não mandou suspender a posse.

Em relação a suspensão da posse, ele já decidiu. Arquivou. Esse grupo de advogados entrou com pedido de suspensão da posse e pedido de apuração criminal. Ele mandou a PGR apurar. Ele não mandou suspender posse nenhuma não”, explicou Walber.

Justiça Eleitoral

Também foi solicitado que o Ministério Público Eleitoral seja comunicado para analisar a possibilidade de uma ação contra os deputados na Justiça Eleitoral, por “participação ou apoio e divulgação de atos golpistas e terroristas”.

Veja também Instituições de ensino, Judiciário e Igreja aproveitam o sol da Paraíba para diminuir gastos com energia elétrica

Para os advogados, os deputados podem ter praticado “atos criminosos e contrários ao Estado Democrático de Direito”.

A PGR tem 24 horas para apresentar manifestação sobre o caso. Os deputados tomam posse quarta-feira (01). O encaminhamento desse tipo de pedido à PGR é praxe e previsto nas regras internas da Corte.

De acordo com a Constituição, cabe ao Ministério Público Federal avaliar se propõe investigações e denúncias na área criminal e ações na área eleitoral se detectar indícios de irregularidades.

Com informações do G1

ALEXANDRE DE MORAIS

destaques

joao pessoa

paraíba

pgr

SUSPENSÃO DE MANDATO

Walber Virgolino

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Instituições de ensino, Judiciário e Igreja aproveitam o sol da Paraíba para diminuir gastos com energia elétrica

Na Paraíba, das quase 37 mil casas, edifícios ou galpões que recebem energia solar das quase 21 mil pequenas usinas fotovoltaicas, somente 365 unidades recebedoras sediam algum órgão público. As placas estão instaladas em 110 prédios.

Conversa Política

Confira as obras prioritárias da Paraíba que foram apresentadas ao governo Lula III

As ações contemplam as áreas de infraestrutura hídrica e rodoviária e a saúde pública estadual. A ideia é firmar parcerias com o governo federal para a viabilização das obras.

Conversa Política

João Azevêdo reúne base governista da Assembleia no próximo dia 31, em João Pessoa

O encontro vai acontecer um dia antes da posse dos parlamentares.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter