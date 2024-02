Emlur realiza Carnaval sustentável com descarte seletivo de resíduos sólidos

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza neste ano um Carnaval sustentável em João Pessoa, com o descarte seletivo de resíduos sólidos durante os festejos. As pessoas poderão fazer a separação entre “lixo seco” (materiais recicláveis) e “lixo úmido” (material orgânico). Para isto, a Emlur disponibiliza 20 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), na Via Folia e nos bairros por onde vão passar os blocos com maior concentração de foliões.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, convoca a população para contribuir com o trabalho de separação dos resíduos. “Além do nosso habitual trabalho de limpeza antes, durante e após os festejos na cidade, queremos estimular as pessoas a fazer o descarte seletivo, separando o que pode ser reciclável”, explicou.

A coordenadora de Educação Ambiental da Emlur, Carol Estrela, ministrou palestra nesta semana aos comerciantes que vão trabalhar no Carnaval promovido pela Prefeitura de João Pessoa. “Nós orientamos sobre o descarte adequado dos resíduos, explicando que eles devem separar o reciclável e o orgânico, e que estimulem seus consumidores a fazer o mesmo. Além disso, sugerimos a disponibilização de coletores para facilitar o descarte”, informou.

Bloco da Limpeza – Ricardo Veloso explica que a Emlur montou um plano operacional de limpeza urbana, o Bloco da Limpeza, que será executado a partir desta quinta-feira (1º) até o último dia de Carnaval Tradição, no próximo dia 12. “Mobilizamos centenas de agentes de limpeza que trabalharão em toda a cidade, sem haver prejuízo dos demais serviços”, enfatiza.

Na abertura da programação, no Ponto de Cem Réis, 80 agentes de limpeza farão o serviço de varrição e coleta dos materiais. No dia seguinte, os PEVs instalados no local serão coletados para o repasse do material às associações de catadores apoiadas pela Emlur.

“O trabalho da equipe vai contemplar toda a cidade, mas daremos destaque aos blocos que concentram mais foliões e onde deve haver maior geração de resíduos, como Vumbora, Bloco dos Atletas, Virgens de Tambaú, Virgens de Mangabeira e Peruas do Valentina, além do bloco Muriçocas do Miramar”, comentou o superintendente da Emlur.