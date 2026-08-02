Centro de Convenções recebe estrutura da 6ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa

A maior corrida de rua do Nordeste já começa a ganhar forma. A 6ª Maratona Internacional de João Pessoa entrou na reta final dos preparativos, e a montagem da estrutura já transforma o Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima em uma verdadeira cidade da corrida, que vai sediar o evento nos dias 1º e 2 de agosto. Durante os dois dias de programação, o espaço vai concentrar as largadas e chegadas das provas, atrações culturais, serviços e toda a operação da competição.

Promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), a arena será o ponto de encontro dos milhares de corredores que participarão da prova. O espaço vai contar também com estandes de patrocinadores e parceiros, praça de alimentação, áreas de convivência, ativações de marcas, espaço kids, serviços aos atletas, apresentações musicais e as cerimônias oficiais de premiação.

“A Maratona Internacional de João Pessoa vai muito além da corrida. Estamos preparando uma arena para que o atleta e sua família vivam uma grande experiência, desde o primeiro minuto da prova até a cerimônia de premiação. O Centro de Convenções será o coração do evento durante os dois dias, reunindo esporte, entretenimento, turismo e convivência em uma estrutura moderna, confortável e preparada para receber milhares de pessoas”, destacou a diretora de eventos da Sejer, Mayara Sousa.

Programação em dois dias – A programação esportiva será dividida entre sábado (1) e domingo (2). No primeiro dia, serão disputadas as provas de 10 km e 21 km, com largadas às 16h. Já no domingo, a programação começa ainda de madrugada, com a largada da maratona de 42 km às 4h30, seguida pelas provas de 5 km, a partir das 5h57.

Música e entretenimento – A programação artística também faz parte da experiência da Maratona Internacional de João Pessoa. Durante os dois dias, o palco principal receberá apresentações musicais e DJs, acompanhando a movimentação dos atletas antes das largadas, durante as chegadas e nas cerimônias de premiação.

Sábado (1º de agosto)

14h30 – Abertura dos portões

15h – DJs Jow Ponte e Dany Andrade

16h – Largadas dos 21 km e 10 km (Elite e Geral)

16h30 – Xande Black

18h30 – Premiação

Domingo (2 de agosto)

3h30 – Abertura dos portões

3h30 – Show com Massu e banda

4h30 – Largada dos 42 km (Elite e Geral)

5h57 – Largada dos 5 km PCD Cadeirante

5h58 – Largada dos 5 km PCD Não Cadeirante

6h – Largada dos 5 km (Elite e Geral)

7h – Show com Gera Almeida

9h – Premiação

Estrutura de padrão internacional – A arena da 6ª Maratona Internacional de João Pessoa contará com estrutura médica especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), suporte da equipe da Medicina Extrema ao longo do percurso, áreas de recuperação para os atletas e toda a operação técnica necessária para a realização da prova com segurança e qualidade.

A Maratona Internacional de João Pessoa é a única do Nordeste com o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e reconhecimento da World Athletics. Além disso, integra o circuito Brasil Gigante, que reúne apenas oito das principais maratonas do País. Nesta edição, a competição traz uma novidade: o rastreamento em tempo real dos atletas, permitindo que familiares e amigos acompanhem o desempenho dos corredores durante todo o percurso. Para mais informações, acesse o site oficial da corrida, no link: https://www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com/.