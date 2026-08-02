PT confirma apoio a Lucas Ribeiro; convenção reúne chapa governista e Veneziano

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O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, na noite desta quinta-feira (30), em convenção estadual realizada em João Pessoa, o apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP) nas eleições deste ano.

Em discurso, Lucas afirmou que a parceria entre o Governo da Paraíba e o governo do presidente Lula (PT) estaria garantido investimentos no estado, por isso defendeu a continuidade da aliança política.

A presidente estadual do PT, Cida Ramos, afirmou que a decisão da legenda reforça o apoio ao projeto político liderado pelo governador. Ela justificou a posição ao citar pautas como educação, saúde e políticas sociais. O partido ocupa, atualmente, a Secretaria do Desenvolvimento Humano do Estado.

Além de Lucas Ribeiro, participaram da convenção os pré-candidatos ao Senado Nabor Wanderley (Republicanos) e João Azevêdo (PSB), que integram a chapa governista apoiada pelo partido.

Veneziano presente no evento

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Embora integre a chapa oposicionista, o evento também contou com a presença do senador Veneziano Vital do Rêgo, candidato do MDB ao Senado na chapa do ex-prefeito Cícero Lucena (MDB), já que ele conta com o apoio do presidente Lula (PT).

Nos últimos meses, o senador recebeu gestos de apoio do presidente Lula, inclusive um vídeo já divulgado nas redes sociais.

Além disso, fontes do PT confirmaram que ele também terá o apoio da sigla. Veneziano participou do evento ao lado do ex-governador Ricardo Coutinho, de quem é aliado político.