Serviços gratuitos e cultura movimentam primeiro dia da Semana da Agricultura Familiar, na Cecaf

Na manhã desta quinta-feira (30), teve início a ‘Semana da Agricultura Familiar’ na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), administrada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O evento celebra os 11 anos de funcionamento da Cecaf e o Dia Internacional da Agricultura Familiar, oferecendo produtos de qualidade, descontos especiais e ações voltadas para os agricultores e consumidores.

Neste primeiro dia, além de encontrar economia, qualidade e variedade em diversos produtos agrícolas, todos puderam aproveitar os serviços gratuitos de corte de cabelo, maquiagem e atendimento odontológico realizados em parceria com a Associação Mão Amiga. Além disso, houve apresentação cultural do grupo de xaxado Cangaceiras de Lampião.

Segundo o diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, Roberto Filho, atualmente são mais de 80 famílias, de 25 municípios, que só comercializam no local, demonstrando a importância deste equipamento público para a agricultura familiar. “A Cecaf já se consolidou como o principal ponto de escoamento da agricultura familiar em João Pessoa. São 11 anos de história, de luta. Mais de 80 famílias se dedicam para comercializar seus produtos aqui, com toda a estrutura que oferecemos. Um local coberto, limpo, seguro e com estacionamento. Então, aqui é um espaço completo e sempre tem uma diferença de preço, pois é direto do produtor para o consumidor”, destacou.

O agricultor Paulo Ernesto Pereira, que comercializa seus produtos na Cecaf há cinco anos, relata com alegria a experiência que tem vivido no local. “Para mim é um prazer trabalhar nesta feira. Gosto muito e me sinto bem aqui. Já trabalhei em outra, mas não encontrei uma feira melhor do que essa. A gente trabalha aqui sossegado, não leva chuva. Enquanto existir a Cecaf, estou por aqui. Sou de Pitimbu e venho pra cá toda quinta e sábado. Muitas vezes chego entre duas e três horas da manhã pra deixar tudo organizado. Assim, Deus vai ajudando e a gente vai vendendo. Os clientes chegam, compram, e todos ficam satisfeitos”, revelou.

Cliente fiel da Cecaf há 11 anos, Neifa Junqueira diz que as mercadorias são excelentes. “Tem muita verdura, legumes, boas frutas. Eu faço feira aqui toda quinta e sábado. Os preços também valem a pena. Você compra aqui, por exemplo, o quilo de verduras misturadas (cenoura, batatinha e tomate) na faixa de R$ 6, R$7. E no supermercado, apenas um quilo de tomate custa quase R$ 10. Nesta semana comemorativa, deixo uma mensagem de muita paz, de muita alegria aos agricultores, para que eles possam continuar plantando, colhendo e trazendo aqui, para toda a população saborear o que é bom”, afirmou.

Outra consumidora animada com a ‘Semana da Agricultura Familiar’, Marise Rodrigues da Silva também participa das feiras da Cecaf toda quinta-feira e aos sábados. Ela destaca a qualidade dos produtos e o atendimento dos comerciantes. “Aqui eu gosto de tudo. O inhame, o abacate, a graviola, tudo mesmo! Quando a gente tem um dinheirinho, vem e compra as coisas aqui, pois tudo é bom. Por isso, quero que os agricultores vendam bastante nesta semana”, disse.

Programação – O evento continua no sábado (1º), a partir das 8h. Na ocasião, a Comunidade Sagrados Corações promoverá um momento religioso na Cecaf, em ação de graças pelos 11 anos do equipamento público e pelo Dia da Agricultura Familiar. Também haverá degustação de produtos desse segmento e um ‘espaço kids’, proporcionando lazer e diversão para as crianças.

Descontos e sorteio – Durante a ‘Semana da Agricultura Familiar’, os consumidores podem aproveitar descontos, que variam de 10% a 50%, em diversos produtos. E quem realizar compras a partir de R$10 nas bancas, ou R$20 nos boxes, recebe um cupom para concorrer ao sorteio de três prêmios, que acontecerá no dia 1º de agosto, às 11h, na própria Cecaf, localizada na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112, no bairro José Américo.

Na Cecaf é possível encontrar uma diversidade de produtos, como: raízes, frutas, verduras, ervas medicinais, pimentas raras, doces caseiros, bolos, pães integrais e sem lactose, molhos sem conservantes, tapioca, comidas típicas e regionais, queijos, pescado, carnes, entre outros. Tudo comercializado a preços acessíveis, por agricultores familiares. Os consumidores também podem se deliciar com alimentos e refeições prontas para café da manhã, lanche e almoço, com opções de comida regional, caldinhos e muito mais.