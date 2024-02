onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

Treze x River-PI duelam pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2024. O jogo acontece neste sábado, às 19h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Galo está no Grupo B do regional, enquanto o Galo Carijó pertence ao Grupo A.

+ Copa do Nordeste 2024: clubes participantes, grupos, cotas e regulamento

O Treze chega diretamente a fase de grupos da Copa do Nordeste depois de ter sido campeão estadual. Inclusive, é a volta do Galo da Borborema ao regional, algo que havia acontecido pela última vez em 2021. A melhor participação alvinegra na competição foi em 2010, quando terminou na quarta posição.

O River-PI também chega ao Nordestão após ter vencido o estadual do ano passado. O Galo do Piauí investiu no elenco e busca pelo menos passar de fase para mostrar que volta ao regional embalado. A melhor campanha do time na competição foi em 2017, quando caiu nas quartas de final.

Dia, hora e local de Treze x River-PI

Dia: 03/02

Hora: 18h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x River-PI

Onde assistir: Nosso Futebol (pay-per-view);

Nosso Futebol (pay-per-view); Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x River-PI ficarão por conta da CBN . A narração será de Edson Maia , os comentários de Léo Alves e as reportagens de Afonso Carlos e Marcos Siqueira ;

pelas ondas do rádio, as emoções de ficarão por conta da . A narração será de , os comentários de e as reportagens de ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações de Treze x River-PI

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho (Roberto), Edmundo e Léo Cereja; Will Viana, Xandy e Vitão. Téc.: William De Mattia.

Joanderson, Wesley, Dedé, Leandro Amaro, Izaldo, Iago Felipe, Caíque Valdívia, Ronald, Cabeça, Crislan e Ju. Téc.: Fabiano Soares.

Arbitragem de Treze x River-PI

Árbitro principal: Marcio dos Santos Oliveira (CBF-CE)

Marcio dos Santos Oliveira (CBF-CE) Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CBF-CE)

Renan Aguiar da Costa (CBF-CE) Assistente 2: Eleuterio Felipe Marques Junior (CBF-CE)

Eleuterio Felipe Marques Junior (CBF-CE) Quarto árbitro: José de Arimateia Freires da Silva (CBF-PB)

Dia a dia do Treze

Os trezeanos realizaram um treinamento na tarde no Estádio Presidente Vargas.

O elenco do Treze descansou pela manhã e realizou mais uma atividade no PV durante a tarde.

A programação segue a mesma dos dias anteriores, e os comandados de William De Mattia treinam durante a tarde.

