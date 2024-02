Cícero Lucena abre os trabalhos legislativos da Câmara Municipal e anuncia entrega do Hospital Dia em cinco meses

O prefeito Cícero Lucena abriu os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de João Pessoa, nesta quinta-feira (1°), durante sessão solene na Casa de Napoleão Laureano, onde prestou contas dos últimos 1.126 dias da gestão municipal e agradeceu o apoio da casa legislativa e do Governo do Estado. O gestor aproveitou a oportunidade para anunciar a construção em cinco meses do Hospital Dia – um equipamento para regime de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.

“Assumo aqui, mais um compromisso com cada um de vocês, o de até junho deste ano entregar um novo hospital para a população – será o Hospital Dia. Neste novo equipamento público a população poderá fazer procedimentos de endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma e cirurgias de pequeno e médio porte com no máximo 12 horas de internação. Com isso, esperamos melhorar muito o acesso a tais procedimentos”, projetou o prefeito.

Ainda durante a sessão, Cícero Lucena lembrou de avanços na Saúde, com 50 equipamentos já recuperados, além de novos leitos, UTI e melhorias em toda Rede Hospitalar do Município, mais de 1.500 procedimentos hemodinâmicos no Santa Isabel, o remédio em casa, a farmácia container, projetou a construção de novas Unidades de Saúde da Família (USFs), que acabarão com as áreas descobertas com 40 Equipes de Saúde da Família. O prefeito também projetou mais avanços na Infraestrutura, área com 400 ruas já pavimentadas de um total de 1.500 que serão entregues.

O prefeito também elencou uma série de outras obras nas áreas de mobilidade urbana, como o Terminal de Integração do Valentina, o projeto viário do Parque da Cidade, no Aeroclube, além do programa de LED, que vai contemplar 100% da iluminação pública de forma mais eficiente. Reafirmou o compromisso de construção dos parques pela cidade, a conclusão do Hospital Veterinário para reforçar a rede de proteção animal e uma série de outras intervenções.

“A cidade que encontramos há três anos e um mês é bem diferente da João Pessoa que vemos hoje. Naqueles dias encontramos Unidades de Saúde fechadas, hospitais super lotados e sucateados, escolas com obras paralisadas, o comércio com as portas fechadas, desemprego em taxas alarmantes e nosso povo quase sem esperança. Foi preciso coragem, fé e preparo para, com o apoio desta Casa, ao lado do governador João Azevêdo, reabrir a economia, ajudar o setor produtivo a gerar empregos e fazer de João Pessoa a melhor cidade para se viver no Brasil”, afirmou o prefeito, que depois da sessão solene visitou as obras onde está sendo erguida a nova Câmara Municipal, de frente ao prédio atual.

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley, disse que a casa vai seguir votando, com celeridade, as pautas em prol da população da Capital, caminhando junto com a Prefeitura. “O prefeito anunciou mais investimentos, as obras a serem feitas na administração executiva do poder executivo, e a Câmara vai aí escutar atentamente para os investimentos que serão feitos neste ano. Será adotado um regime de trabalho intenso, da mesma forma que aconteceu nos três anos anteriores”, garantiu o presidente da Câmara.