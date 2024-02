Paraíba registra média de dois assassinatos por dia em 2023

A Paraíba registrou uma média de dois assassinatos por dia em 2023, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No total, foram 997 homicídios dolosos (com intenção de matar), feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em comparação com o ano de 2022, houve uma redução de 3,8% no número de assassinatos, saindo de 1.036 mortes violentas intencionais em 2022 – mantendo uma média de 2 assassinatos por dia – para 997 no ano passado.