Semana Municipal de Políticas sobre Drogas começa nesta segunda-feira com o tema ‘Prevenir é amar’

04/06/2023 | 11:00 | 43

O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Comad), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa, realiza a XIII Semana Municipal de Políticas sobre Drogas. O evento começa nesta segunda-feira (5) e segue até o domingo (11), em João Pessoa.

Este ano, o tema do evento será ‘Prevenir é amar’ e o lema ‘Prevenção, linhas de cuidados e ressocialização’, abrangendo diversos setores da sociedade civil e esferas governamentais. “Todos sabem que o uso de substâncias psicoativas é uma questão de saúde pública e a proposta é trabalhar junto com dirigentes da área que, inclusive fazem parte do Comad, tendo como foco a saúde mental, buscar meios que minimizem o problema”, reforçou a presidente do Conselho, Inise Machado.

Dentro das atividades da Semana Municipal de Políticas sobre Drogas, serão propostas atividades como palestras, apresentações lúdicas para crianças junto ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), teatro de fantoches da Guarda Municipal, palestras e rodas de conversas para os adultos.

Programação- A abertura acontece na segunda-feira (5), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB), às 14h, com palestra do presidente da Ordem, Harrison Targino, seguida da cerimônia de posse do advogado Deusimar Guedes como presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB/PB. Na oportunidade serão empossados novos conselheiros. Às 19h30, acontece a mesa redonda com tema ‘Prevenir é amar. Drogas, problema meu e seu. Seja livre!’, na Escola Internacional Cidade Viva.

“Apresentaremos a proposta de criação de um ‘Comitê Pela Vida’, em parceria com segmentos da imprensa e entidades da sociedade civil. Outra ação do Conselho é levantar a discussão nas igrejas. Foi feita uma divulgação em Pentecostes, pela Igreja Católica, no último 28 de maio no Espaço Cultural, e nas igrejas evangélicas, através da Associação”, frisou.

Ainda dentro da programação da Semana Municipal de Políticas sobre Drogas, acontecerá um encontro com Sâmio Falcão, diretor do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, do Ministério de Desenvolvimento Social, Famílias e Combate à Fome e mesa redonda com os secretários com assento no Comad, para discutirem a temática ‘Dependência Química e Políticas Públicas’, na terça-feira (6), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM).

O encerramento acontece na manhã do domingo (11), no Ponto de Cem Reis, com a reativação da Pastoral da Pessoa em Situação de Rua, com a realização de Missa, com café da manhã e almoço pelos Filhos da Misericórdia e a Comunidade Maria Nossa Mãe.