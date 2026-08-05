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Nova unidade do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras inicia aulas para 100 alunos

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O Celest Sul, a mais nova unidade do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), iniciou, nesta segunda-feira (3), os cursos gratuitos de Inglês e Espanhol para 100 novos alunos. As aulas serão ministradas no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro Mangabeira.

Nessa primeira etapa, o Celest Sul atenderá o público adulto (a partir de 18 anos), ampliando o acesso aos cursos gratuitos de idiomas para os moradores da Zona Sul de João Pessoa, conforme informou a diretora geral do Celest, Jéssica Holanda. “Os alunos são pessoas com 18 anos ou mais, conforme os critérios estabelecidos no processo seletivo. As aulas ocorrerão sempre às segundas, terças e quartas-feiras, iniciando às 17h15”, disse.

O novo espaço do Celest Sul conta com salas de aulas preparadas para o ensino de idiomas e representa um importante passo na descentralização das ações do Celest, aproximando a instituição da população da Zona Sul. Nesta implantação inicial, foram ofertadas 100 vagas, distribuídas entre os cursos de Inglês e Espanhol (50 vagas de cada).

As inscrições dos novos alunos foram realizadas on-line, no dia 18 de julho, e todas as vagas foram preenchidas, demonstrando a grande procura da população pelos cursos oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa. Além do Celest Sul, a outra unidade do Centro de Línguas Estrangeiras funciona na Avenida Epitácio Pessoa, 1.840, no bairro Expedicionários.

Cronograma das aulas por turno e módulos:

Segunda-feira:

Inglês IV: 17h15 – 19h15

Inglês IV: 19h15 – 21h15

Terça-feira:

Inglês II: 17h15 – 19h15

Inglês VII: 19h15 – 21h15

Quarta-feira:

Inglês I: 17h15 – 19h15

Inglês II: 17h15 – 19h15

Inglês V: 19h15 – 21h15

Inglês I: 19h15 – 21h15

Espanhol I: 17h15 – 19h15

Espanhol I: 19h15 – 21h15

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