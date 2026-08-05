Ex-candidato a vice-governador, Bolinha aponta ‘arranjo familiar’ em chapa do PL na Paraíba

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O empresário e ex-candidato a vice-governador da Paraíba pelo PL, Artur Bolinha, não ficou nada satisfeito com a escolha da candidata a vice na chapa do senador Efraim Filho (PL), a advogada Nayanna Pontes (PL) – esposa do deputado federal Cabo Gilberto (PL).

Ele criticou o fato da escolha ter recaído sobre a esposa de Cabo Gilberto e recordou que, em um passado não tão distante, o núcleo do bolsonarismo no Estado criticava o deputado Wellington Roberto, ex-PL, por “trabalhar para dentro” (da família).

O empresário observou que Nayanna possui uma militância antiga no bolsonarismo, mas defendeu ser necessário abrir espaço para o surgimento de outros nomes.

Bolinha também mencionou que o irmão de Efraim, o deputado George Morais (PL), também desponta como um dos favoritos a uma vaga para Câmara Federal dentro da legenda.

“Os dois deputados federais que devem ser eleitos, aí tem um é irmão que é candidato a governador e a esposa candidata a vice-governadora. Isso é ruim”, discorreu Bolinha, em entrevista à MRTV.

Ele também considerou equivocada a decisão do PL em ter apenas um candidato ao Senado e não fazer uma composição com o Novo.

As colocações de Bolinha apontam para uma tradicional prática da política paraibana: o familismo. No caso do PL paraibano, algo que surge dentro daquela velha máxima do “faça o que eu digo, mas…”