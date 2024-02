MPF investiga se houve compra de votos com dinheiro de casa lotérica de prefeito na Paraíba

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar se os recursos de casa lotérica pertencente ao atual prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa, foram utilizados para compra de votos nas eleições 2016 e 2020.

O Procedimento Preparatório Eleitoral, aberto pelo procurador da República, Renan Paes Félix, foi publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico desta quarta-feira (21).

Para abertura, o procurador considerou “o dever de proteger a probidade administrativa eleitoral, a moralidade para exercício do mandato, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou de função no âmbito da Administração Pública”

O objetivo do procedimento é avançar nas investigações em busca de provas que comprovem que houve a prática de captação ilícita de sufrágio nos dois pleitos, em que o empresário foi eleito e reeleito prefeito de Cacimba de Dentro.

