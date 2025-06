Semam e Emlur recebem certificado do projeto ‘Amigo da Natureza’ do Ministério Público da Paraíba

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) receberam, do Ministério Público da Paraíba (MPPB), certificação do projeto ‘Amigo da Natureza’. A solenidade de entrega da homenagem ocorreu na tarde desta segunda-feira (9), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa. O certificado foi entregue pelo procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, e pela promotora de Justiça Danielle Lucena, coordenadora do Centro de Apoio Operacional em matéria de defesa do meio ambiente e gestora do projeto.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a Autarquia recebe o reconhecimento em razão de sua contribuição efetiva com as atividades do projeto do MPPB, a exemplo do Recicla JP. “A certificação demonstra o compromisso da Emlur com a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental. Esse reconhecimento é para todos os que fazem a Emlur, em especial, os agentes de limpeza, que saem de suas casas para cuidar de nossa cidade e do meio ambiente dia a dia”, comentou.

A Emlur é responsável por todo o trabalho de limpeza urbana de João Pessoa, realizando diariamente a coleta e o manejo de resíduos sólidos. O Recicla JP, programa de coleta seletiva, atende toda a cidade com o recolhimento de materiais recicláveis e reaproveitáveis. A coleta é feita em casas, condomínios residenciais, empresas e órgãos públicos a partir de adesão da população.

Meio ambiente – A Secretaria de Meio Ambiente também recebeu o selo ‘Amigos da Natureza’ em reconhecimento pelas ações desenvolvidas pela sua Divisão de Arborização e Reflorestamento, que promove a doação de mudas não só em João Pessoa, mas em diversos outros municípios do Estado.

O selo ‘Amigos da Natureza’ foi entregue ao secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira; e ao diretor de Controle Ambiental da Semam, Anderson Fontes. “A premiação do Ministério Público é um estímulo e reconhece que a Prefeitura está no caminho certo na gestão do patrimônio ambiental. Sabemos que não se faz nada sozinho e todas as parcerias são bem vindas e necessárias, principalmente quando se trata do meio ambiente”, ressaltou Welison Silveira.

Amigo da Natureza – A certificação foi feita a 77 municípios paraibanos, órgãos governamentais, entidades e personalidades. De acordo com a promotora de Justiça Danielle Lucena, o projeto foi implementado com o apoio da Assembleia Legislativa, o que resultou na publicação da Lei Estadual 13.428/2024 – que dispõe sobre o calendário da campanha, e dos municípios que editaram suas próprias leis.

“O Selo Amigo da Natureza vem como indicador de boas práticas ambientais, impulsionando os municípios da Paraíba a se tornarem mais verdes e sustentáveis, com benefícios que se estendem da proteção ambiental ao desenvolvimento social e econômico local”, afirmou a promotora Danielle Lucena.