Bandas marciais se apresentam durante programação de fim de ano no Parque Solon de Lucena

A programação de final de ano realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), conta, a partir deste final de semana, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec). Nos dias 9, 10, 16 e 17, um cortejo das bandas marciais e de fanfarra da rede municipal de ensino vai movimentar o Parque Solon de Lucena, a partir das 17h.

“Essa ação faz parte do nosso projeto cultural de Natal, apresentado alguns dias atrás, e nós contamos com esse envolvimento, essa integração da Secretaria de Educação. Já fazemos um trabalho conjunto há bastante tempo e agora no Natal, no encerramento das nossas atividades, temos essa preciosa contribuição das bandas e dos grupos culturais criados na Sedec. É muito importante porque mostra o valor pedagógico e a política de educação integrando-se à cultura que é um caminho muito importante nos dias atuais”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

No sábado (9), haverá apresentação da Banda Marcial Fernando Milanez e, no domingo (10), a Banda Marcial Anayde Beiriz. No final de semana seguinte tem a Banda Show, no sábado (16) e, no domingo (17), a Banda Padre Pedro Serrão.

O coordenador das Bandas Marciais da Sedec, Rômulo Albuquerque, ressalta que a programação da Secretaria de Educação contará também com a participação do Coral Canto Livre Meninada, que acontece no domingo (17), no Busto de Tamandaré, a partir das 18h.

Na quarta-feira (20), às 19h, será a vez da Banda Marcial Sênior, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Já na quinta-feira (21), a Orquestra da Sedec se apresenta no Busto de Tamandaré. Esse encontro acontece a partir das 18h.

Papai Noel – Para deixar o Parque Solon de Lucena repleto da magia do Natal, o Papai Noel estará no local neste final de semana conversando com a criançada e fazendo fotos com elas. O Bom Velhinho conta com a companhia dos personagens natalinos neste sábado (9) e domingo (10), além dos dias 16, 17, 23 e 24 de dezembro, fazendo a alegria da criançada e de toda a família.