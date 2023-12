Sabadinho Bom teve homenagem ao Dia Nacional do Samba e serviços de saúde para o público

Muito samba, participação de convidados e até karaokê com o público. Assim foi o Sabadinho Bom deste dia 2 de dezembro, sob o comando do Quarteto de Trombones da Paraíba, que fez uma homenagem ao Dia Nacional do Samba. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento tem como cenário a Praça Rio Branco, no Centro da cidade.

“Este Sabadinho Bom se revestiu de um caráter muito especial em função das homenagens que foram feitas ao samba e aos sambistas. Temos feito um trabalho de valorização da música popular brasileira na Praça Rio Branco, sobretudo, a partir do chorinho e do samba. Estamos fechando o ano de maneira muito forte porque, ao longo de todo o ano, conseguimos manter o ritmo, contratando artistas de João Pessoa, valorizando, portanto, o músico da terra que tem uma contribuição e uma capacidade criativa muito grande”, resumiu o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Entre os músicos que deram uma palhinha no evento, estiveram Ruan Ébano, Carlinhos e Paulo Barreto, no violino. Também se integrou à comemoração a equipe do Samba na Praça, além de alguns fãs do projeto que cantaram junto com os músicos.

“O Sabadinho Bom foi excelente. O carinho e a atenção que a Funjope tem com os artistas é algo fora do comum”, elogiou o trombonista Sandoval Moreno, integrante do Quarteto de Trombones da Paraíba. “Foi um Sabadinho animado, com o suporte do Quarteto de Trombones da Paraíba, o princípio da música de câmara e abraçando o samba desde a sua base até o samba mais contemporâneo”, declarou o chefe da Divisão de Música da Funjope, Adriano Ismael.

No repertório, canções como Trem das Onze, Aquarela do Brasil, Brasileirinho, Na Glória. Teve também chorinhos de compositores paraibanos como Potyzinho; do sertanejo Antônio Benedito; de Waldir Azevedo, Pixinguinha e de outros músicos ligados ao samba e ao chorinho.

O Quarteto de Trombones da Paraíba é composto por Sandoval Moreno, Gilvando Pereira, Mateus Lopes e Mirelle Barbosa. Além deles, reforçaram o time o tecladista Jean Fidélis, o baterista Saulo Soares e, no pandeiro, Emanoel Barros.

Saúde – Nesta edição, o Sabadinho Bom contou com um reforço nas ações de saúde. De acordo com Fernando Virgolino, chefe da seção de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram ofertados serviços de prevenção dentro da campanha Dezembro Vermelho, com a realização de testes rápidos, aplicação de vacinas e distribuição de preservativos.

Enquanto acontecia o Sabadinho Bom, foram vacinadas 39 pessoas para Influenza; 31 para difteria e tétano (DT); 23 para hepatite; 13 para DT, que previne sarampo, caxumba e rubéola; 19 para Covid-19, totalizando 125 doses aplicadas.

A equipe do Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE-CTA) realizou 256 testes.