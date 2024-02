Cabruêra, Tracundum, Myra Maya e Salete Marrom celebram Carnaval 2024 no Centro Histórico

A iniciativa ‘Ainda Tem’, que estende o Carnaval de João Pessoa até o sábado depois da Quarta-Feira de Cinzas, vai presentear o público da cidade e turistas com uma série de shows neste sábado (17). Salete Marrom, no Sabadinho Bom; Myra Maya, Tracundum e Cabruêra vão encerrar a festa em grande estilo, com muita música, animação e deixando saudade.

“O ‘Ainda Tem’ é uma celebração do nosso Carnaval, mas é, sobretudo, uma mostra e a realização de um compromisso que o prefeito Cícero Lucena tem com o desenvolvimento do Centro Histórico”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que a Prefeitura está ocupando este território com atividades culturais permanentes, e escolheu fazer a celebração do Carnaval no Centro Histórico exatamente para gerar o desenvolvimento da economia criativa com esses artistas.

“Com a reunião de todas as culturas populares, nós vamos mostrar a força da cultura na recuperação do Centro Histórico. Evidentemente, estaremos comemorando o grande sucesso que foi o nosso Carnaval e esse momento especial que a cultura de João Pessoa vive. Celebraremos, então, no nosso ponto mais importante que é o Centro Histórico”, acrescentou.

Salete Marrom – Os shows começam ao meio-dia, na Praça Rio Branco, com a cantora Salete Marrom, que vai comandar o Sabadinho Bom em ritmo de folia. Ela começou a cantar com o pai aos seis anos de idade e, como fã, costuma interpretar diversas canções da cantora Alcione.

“Convido todos para, neste sábado, a partir do meio-dia, estarmos juntos na Praça Rio Branco. Vai ser um show incrível, imperdível. Nosso repertório terá muito frevo, samba, bolero, axé. Vamos juntos curtir essa vibe”, convida.

A banda de Salete Marrom é composta por oito integrantes. Índio, no violão sete cordas; Luciano no cavaco; Allan na bateria; Ramos Pereira no surdo; Popô na voz e pandeiro; Emmanuel Mattos no trompete; Pedrinho no Trombone e Adailton no saxofone.

Myra Maya – A partir das 16h30, tem apresentação da cantora Myra Maya, na Casa da Pólvora. “Eu estou muito feliz que a Prefeitura tenha tomado essa iniciativa, sobretudo após o sucesso de público que as duas edições do ‘Myra No Rolê’ tiveram no Centro Histórico, além de todos os outros blocos que desfilaram na região e que também bateram recorde de público nesse Carnaval”, afirma Myra Maya.

Ela ressalta que João Pessoa hoje é uma nova cidade. “Temos uma nova população recém-chegada que está participando de tudo, ávida por entretenimento. Vamos fazer um show lindo com a equipe completa. Para este evento de sábado levaremos a mesma energia dos shows que fizemos no Carnaval, com muito pop, piseiro, funk e axé”, promete a cantora.

Tracundum – A partir das 18h, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, bem pertinho do Hotel Globo, a banda Tracundum entra em cena. “O público pode esperar um show de axé bem para cima. Tocamos rock, reggae e axé, tudo com a pegada da Tracundum, que é uma pegada única”, afirma o vocalista e guitarrista da banda Toni Silva.

Cabruêra – A banda Cabruêra, que está completando 25 anos de estrada, assume o comando do ‘Ainda Tem’ a partir das 20h, no Ponto de Cem Réis. Com um trabalho autoral, calcado na música nordestina e brasileira, traz também referências da música que o grupo absorve no mundo todo em suas turnês, incorporando outros ritmos.

“Tocar na Paraíba é sempre muito bom porque é nossa casa e porque não temos tanta oportunidade de tocar aqui”, afirma Arthur Pessoa, vocalista da banda. Para ele, é uma alegria tocar no ‘Ainda Tem’ por diversas razões.

“Eu acho muito bom que esse show seja no Ponto Cem Réis, porque dá oportunidade para ambulantes que vendem cerveja, churrasquinho, refrigerante, água. Muitos moram na região do Roger, Mandacaru, Centro e, para eles, é complicado sair empurrando o carrinho até a praia e voltar depois da festa. É bom valorizar o Centro, é onde a cidade começou e merece ter um olhar melhor. Eu acho que a Funjope está de parabéns por fazer esse trabalho de atrair o turista e o próprio paraibano para um dos lugares mais bonitos do Brasil”, elogiou.

A banda Cabruêra é formada por Arthur Pessoa, na voz, violão e percussão; Pablo Ramirez na bateria; Ed Gonzaga no baixo; Leo Marinho na guitarra, além de músicos convidados, Sabiano Araújo e João Henrique, ambos da Orquestra Sinfônica da Paraíba e fazem os metais da Cabruêra.

Ainda Tem – O ‘Ainda Tem’ é uma celebração do Carnaval, um encontro de todas as culturas carnavalescas com shows nos polos Ponto de Cem Réis – Cabruêra; Praça Rio Branco – Salete Marrom; e Casa da Pólvora – Myra Maya. O evento envolve também um cortejo das culturas populares e carnavalescas.