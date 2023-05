Ampliando a assistência

João Pessoa amplia a vacinação contra a Influenza para todos a partir de seis meses nesta segunda-feira

14/05/2023 | 18:00 | 354

A partir desta segunda-feira (15), a vacina que previne contra Influenza será disponibilizada para toda população de João Pessoa a partir dos seis meses de idade, em todos os serviços de saúde da rede municipal. A antecipação da ampliação para a assistência preventiva de toda população, se fundamenta no aumento no número de internações ocasionada por infecções respiratórias.

De acordo com o Sistema de Informação de Síndromes Gripais e de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (e-SUS Notifica), em João Pessoa, somente de janeiro a março deste ano, foram registrados 18.470 casos de síndromes gripais não especificada. Segundo o Sistema de informação sobre mortalidade, entre 2020 a 2023 foram 117 casos de Influenza (A e B), com 74 óbitos. De janeiro a abril deste ano foram registrados três óbitos, sendo dois adultos e um infantil.O Ministério da Saúde destaca que, embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, dentre outros. Portanto, todos os esforços deverão ser continuados para vacinar esses grupos prioritários.“Seguimos as orientações para vacinar toda população, sobretudo o alerta é principalmente para as pessoas que fazem parte do grupo de risco, que devem procurar um serviço de referência para tomar a vacina e evitar a influenza e, principalmente seus possíveis agravamentos”, orientou o chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino. “Nesse período de outono e inverno, com alterações climáticas as doenças de transmissão respiratórias são mais frequentes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados o que facilita a transmissão do vírus de uma pessoa para outra”, completou.Em João Pessoa – A Campanha de vacinação contra Influenza acontece ativamente em todas as salas de vacina da Capital: Nas Unidades de Saúde da Família, policlínicas municipais, Centro de Imunização e, até as 22h, no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping. A vacinação tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidades decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza. Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o Cartão do SUS e o cartão de vacina.Dados – De acordo com dados do SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, nesta edição da Campanha de Vacinação contra Influenza 2023, desde 10 de abril, já foram vacinadas 72.290 das pessoas que fazem parte do grupo prioritário, o que corresponde a 26,04% do público-alvo.Em 2019, o município de João Pessoa registrou 91,44% de cobertura vacinal contra Influenza, com 158.317 doses aplicadas, em 2020 foram 99,73%, com 203.529 doses aplicas.Covid-19 – Estão sendo ofertadas as vacinas contra a Covid-19 para o público a partir dos seis meses de idade. O imunizante da Pfizer Bivalente foi ampliado e é ofertado para toda população acima dos 18 anos de idade além de pessoas imunocomprometidas, com deficiência e comorbidades acima de 12 anos de idade.Para tomar o imunizante da Pfizer bivalente, é necessário que o usuário tenha recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes: a partir de 4 meses da última dose de reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Da vacina contra a Covid-19, desde o início da campanha, já foram aplicadas aproximadamente 2,4 milhões de doses, referente a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dos imunizantes (Astrazeneca, Coronavac, Jansen e Pfizer), além das vacinas para crianças a partir de seis meses de idade. Ainda, de acordo com o Painel da Vacinação contra Covid-19, em João Pessoa, 94,86% da população geral está totalmente vacinada com esquema básico contra Covid-19.Vacinação contra Influenza:(Para toda a população a partir dos seis meses de idade)– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h– Policlínicas Municipais – 8h às 16h(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11 e das 13h às 16h)– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Mangabeira Shopping – 13h às 22hCrianças e adultos – Acesso para pedestresApenas adultos – acesso drive-thru*Exceção das USFs: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV e Jardim Planalto.

Vacinação contra Covid-19:Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)1ª dose: Pfizer-BioNTech baby2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h– Policlínicas Municipais – 8h às 16h(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11 e das 13h às 16h)– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)1ª dose: Pfizer-BioNTech baby2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h– Policlínicas Municipais – 8h às 16h(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11 e das 13h às 16h)– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)1ª dose: Pfizer pediátrica2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h– Policlínicas Municipais – 8h às 16h– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)A partir de 12 anos (sem agendamento)1ª dose: 12+2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e de 12h às 16h– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22hCom a Pfizer Bivalente – Acima de 18 anos, Pessoas com comorbidade, imunocomprometidas e com deficiência acima de 12 anos – (sem agendamento)1ª dose: Dose única de reforço– Mangabeira Shopping – 13h às 22h (drive e pedestre)– Policlínicas Municipais – 8h às 16h(Policlínica de Mangabeira funciona das 7h às 11 e das 13h às 16h)– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h– Unidades de Saúde da Família – 7h às 11h e das 12h às 16hDistrito Sanitário I:1. USF Integrada Cruz das Armas I2. USF Integrada Jardim Saúde3. USF Integrada Nova Conquista4. USF Integrada Saúde e Vida5. USF Integrada Verde e Vida6. USF Integrado Saúde para todosDistrito Sanitário II:1. USF Grotão2. USF Colinas do Sul3. USF Integrando Vidas4. USF Integrada Geisel5. USF Unindo Vidas6. USF Qualidade de VidaDistrito Sanitário III:1. USF Integrada José Américo2. USF Integrada Cidade Verde3. USF Integrada Mangabeira4. USF Integrada Nova Esperança5. USF Integrada Ipiranga6. USF Integrada Rosa de FátimaDistrito Sanitário IV:1. USF Alto do Céu Integrado2. USF Viver Bem3. USF Ilha do Bispo4. USF Matinha I5. USF Roger Integrado6. USF VaradouroDistrito Sanitário V:1. Bessa2. São José3. Santa Clara4. Altiplano5. Bancários6. Cidade RecreioVacinação Domiciliar– Pessoas acamadas e restritas ao leito que fazem parte do grupo prioritárioAgendamento: (83) 98645-7727Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)*Exceção das USFs: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV e Jardim Planalto.