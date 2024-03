Wallber assume oficialmente PL em Cabedelo e Cabo Gilberto retoma sigla em João Pessoa; veja composição

O deputado estadual Wallber Virgolino assumiu oficialmente o comando da Comissão Provisória do Partido Liberal em Cabedelo, cidade onde pretende disputar as eleições de outubro como candidato a prefeito. A mudança foi efetivada nesta segunda-feira (18), durante reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

Também participaram da reunião com Bolsonaro o ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que é pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, e o deputado federal Cabo Gilberto, efetivado como novo presidente do PL em João Pessoa e coordenador da sigla na região metropolitana da Capital.

A partir da chancela do ex-presidente Bolsonaro, vou lançar minha pré-candidatura de forma oficial em Cabedelo, para que consigamos mostrar que temos intenção de disputar. Não é fácil lutar contra a máquina da prefeitura, mas conto com a população que quer mudar, disse o deputado à CBN Paraíba.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as novas composições em Cabedelo e em João Pessoa começaram a valer na última sexta-feira (15) e vão até 09 de fevereiro de 2025. As mudanças já haviam sido confirmadas na primeira semana deste mês, em entrevista do deputado Cabo Gilberto à CBN João Pessoa, após um entendimento envolvendo a cúpula do partido.

Além dessas, em Santa Rita quem assume é Naedson Graciano da Silva, aliado do Cabo Gilberto, movimento que tira a legenda da base do prefeito Emerson Panta (PP) e leva a legenda para o grupo do comunicador Nilvan Ferreira (Republicanos).

Além da definição do novo comando do PL em Cabedelo e em João Pessoa, espera-se que a reunião com Bolsonaro sirva para atrair o partido Novo para a chapa de Queiroga em João Pessoa, a partir de um entendimento com o ex-candidato ao Senado Sérgio Queiroz, que é o articulador da sigla em João Pessoa.

Veja composição em Cabedelo

Veja composição em João Pessoa