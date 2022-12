Festas de fim de ano

Alunos de João Pessoa que estudam na Escola do Teatro Bolshoi desembarcam na Capital para passar as férias

18/12/2022 | 11:59 | 50

Os alunos pessoenses que estudam na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil irão poder passar o Natal e Réveillon juntos das famílias. Eles desembarcaram, na madrugada deste domingo (18), no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na região metropolitana de João Pessoa. Eles estudam em Joinville, em Santa Catarina, desde o mês de fevereiro deste ano, após passarem por uma seleção nacional em 2021.

O momento do reencontro foi de muita alegria e emoção das famílias de Carlos Eduardo Alves de Lima, Miguel Lucas Batista de Lira, Israel Davi Lima Siqueira e Kaio Gabriel Basílio da Luz.

“Estou encantada com o retorno dele e bastante ansiosa para chegarmos em casa, descansar e depois irmos passear na praia. Agradeço a todos também da Prefeitura de João Pessoa por estar dando esta oportunidade ao meu filho. Em Joinville, ele está com notas excelentes na escola”, disse emocionada a mãe de Israel Davi, Beatriz Lima de Oliveira.

Carlos Eduardo Alves de Lima não escondeu a ansiedade de poder chegar e dar um abraço na mãe, Elinelda Alves de Lima. “Estou muito feliz em encontrar minha mãe. A sensação foi ótima porque eu também estava com saudades. A gente no avião vinha contando as horas. Agora é aproveitar as férias e rever os amigos”, afirmou.

Os estudantes só irão retornar para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil no dia 27 de janeiro. Até então, terão muito tempo para conversar e reencontrar os amigos.

“Agora é hora deles curtirem, relaxarem e aproveitarem essas férias. Até mesmo em João Pessoa a Secretaria de Educação e Cultura vai estar dando todo o suporte que eles precisarem”, destacou Fernanda Albuquerque, representante da Escola do Teatro Bolshoi em João Pessoa e coordenadora do processo seletivo.

Em Joinville, além da bolsa na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, as crianças recebem todo o apoio da Prefeitura de João Pessoa, com passagens, moradia, alimentação e outras necessidades.

Um desses apoios que as crianças têm é a mãe social Avani Andrade, que também desembarcou junto com eles. “Acredito que a gente trabalhou muito bem durante este ano letivo, tudo foi realizado conforme o esperado. Agora é férias, aproveitar um pouquinho e voltar. Estou muito alegre e já com saudades deles. Todos já têm planos de voltarem”, observou.

A parceria entre a Escola do Teatro Bolshoi e a Prefeitura de João Pessoa teve início em 2002, durante a gestão do prefeito Cícero Lucena, e retomou no fim do ano passado. Atualmente, cinco estudantes, selecionados anteriormente na Rede Municipal de Ensino, estão em Joinville (SC), já em processo de formação.