Xand Avião substitui Nattan em festa em João Pessoa após cantor anunciar pausa na carreira por questões de saúde

O cantor cearense Nattan anunciou que irá dar uma pausa na carreira para tratar problemas de saúde que estão prejudicando a sua voz e, com isso, o cantor Xand Avião vai substituir Nattan na festa Verão Lovina, no dia 7 de janeiro, em Cabedelo, na Grande João Pessoa.

Além de gravar um vídeo informando aos seguidores,Nattan divulgou um comunicado informando que a medida ocorre por recomendação médica.

Nattan explicou que tudo começou há cerca de três meses, quando ele foi diagnosticado com a bactéria H-Pylori e precisou tomar antibióticos, que causaram refluxo.

Como não conseguiu administrar os remédios do refluxo durante o tratamento com antibiótico, o cantor ficou com um edema nas cordas vocais e desenvolveu um quadro que causava “forte rouquidão e afonia em casos de grande esforço por longo tempo”, de acordo com o comunicado.

“Eu chegava no show com a voz perfeitamente bem, com a fonoaudióloga direto do meu lado, e com 20 minutos, 30 minutos de show minha voz sumia totalmente, do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar. […] É muito doloroso para um cantor está querendo cantar no palco, está querendo se expressar ali em um momento tão feliz e não consegui cantar”, falou o cantor.

Os problemas na voz fizeram o artista cancelar as apresentações na cidade de Arcanjos, em Alagoas, e a que faria no sábado (30) na programação do Réveillon do Recife. Ele chegou a cogitar cancelar também o show no réveillon na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas conseguiu se apresentar.

No comunicado, o cantor não especificou uma data que irá retornar a se apresentar, apenas informou que em breve irá voltar aos palcos.