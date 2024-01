Prefeito dedica dia inteiro de ações voltadas ao meio ambiente, com entrega de equipamentos, plantio de mudas e inspeção de obras

João Pessoa, ao mesmo tempo em que cresce de tamanho e aumenta consideravelmente sua população, mostra que é possível se desenvolver de forma sustentável e assumindo compromissos com o meio ambiente. Um exemplo foram as ações realizadas ao longo de toda esta quarta-feira (03), em que o prefeito Cícero Lucena deu início ao programa Tenda Verde, que pretende plantar 500 mil novas árvores em toda a cidade, entregou carros elétricos para a frota da gestão municipal e ainda acompanhou de perto o andamento das obras de construção de parques pela cidade, além de projetos ambientais e de proteção animal.

A Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores da Capital, ganhou 84 palmeiras adultas. Já a Orla atingiu nesta quarta-feira a marca de 1.040 coqueiros plantados desde 2021, com meta de 2.000 este ano. O Parque Cabo Branco, que está sendo construídos no Altiplano, além do Parque Parahyba 3, ganharam 100 mudas de várias espécies cada, totalizando o plantio de 300 árvores em um único dia. São ipês amarelos, brancos, roxos, ipê bravo, barriguda e guapuruvu – uma variedade de árvores que estarão não só embelezando ainda mais a cidade, como contribuindo para o equilíbrio ambiental.

“Nós estamos muito felizes com a ação do meio ambiente o dia inteiro por toda a cidade. Iniciamos com a renovação da frota dos veículos da prefeitura, dando uma contribuição ambiental. Tivemos também o prazer de mostrar os aplicativos que estarão disponíveis na Semam para que as pessoas possam passar informação se querem plantar árvore, além das informações por espécie, de onde tem árvore na nossa cidade. Já determinei a licitação de equipamentos bem como da gestão do Hospital Veterinário para que, assim que ficar pronto fisicamente, já está também apto a funcionar para ajudar a Clínica do Pet, que lá também tivemos verificando in loco como estão sendo atendidos os animais”, explicou o prefeito.

Obras de infraestrutura e meio ambiente – Na programação especial voltada ao meio ambiente, o prefeito inspecionou o andamento de três dos cinco parques que estão sendo construídos na cidade, que também ganharam novas mudas de árvore. O gestor esteve no Parque do Roger, Parque das Três Ruas (Bancários) e Parque da Cidade (Aeroclube). A Capital ainda está ganhando o Parque Linear do Valentina Figueiredo e da Hilton Souto Maior, no José Américo.

Rede de proteção animal – Enquanto o primeiro Hospital Veterinário de João Pessoa vai ganhando forma, com obras bem adiantadas no Bairro dos Estados e previsão de conclusão para julho deste ano, a Clínica do Pet, no Centro, segue prestando assistência aos tutores, com média de 50 atendimentos diários. O prefeito esteve acompanhando a evolução dos dois equipamentos, junto a uma comitiva de secretários e do vice-prefeito Leo Bezerra.

Resultados e ações planejadas – Em um balanço das ações da Secretaria de Meio Ambiente, apresentado no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, João Pessoa mostra avanço e conquistas em suas ações voltadas para inovação, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. A exemplo do programa de LED, responsável pela substituição de mais de 30 mil lâmpadas, que já correspondem a economia de mais de 1.200 kilowatts e redução de 2.010 quilos de CO2 emitidos.

“A utilização de placas de energia solar e a substituição de lâmpadas LED. Essas são ações que já estão sendo realizadas pela prefeitura e que traz aí a sua contribuição para o meio ambiente e a modernidade da gestão da cidade. Além desse compromisso com o plantio de árvores, hoje temos cerca de 200 mil espécies urbanas na cidade. Estive junto com o prefeito na Cop 28, onde ele assumiu o compromisso de chegar nas 500 mil até 2030. E vamos alcançar, porque temos uma gestão que pensa a cidade de forma sustentável, com consciência ambiental e ações concretas”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

Selo Cidade Amiga das Árvores – O prefeito Cícero Lucena também recebeu uma honraria concedida pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), numa referência as ações voltadas para o meio ambiente. “É um certificado entregue a pouquíssimas capitais. E João Pessoa recebeu exatamente porque investe na parte ambiental e nos recursos hídricos. Verificamos os veículos que foram entregues, veículos elétricos, e fizemos uma peregrinação com todas as ações plantando árvores. Estamos no caminho certo para que se atinja esse propósito do prefeito de plantar 500 mil árvores”, afirmou Sérgio Chaves, que preside a SBAU.