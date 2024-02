O Bob Marley do filme parece pouco com o verdadeiro Bob Marley

Fui ver Bob Marley: One Love, a cinebiografia do maior nome do reggae dirigida por Reinaldo Marcus Green. Kingsley Ben-Adir é o Marley do filme. Antes de escrever qualquer coisa, posto a foto dele numa cena de One Love e, em seguida, a do verdadeiro Bob Marley.

Em 2004, Jamie Foxx foi Ray Charles no filme Ray, de Taylor Hackford. A cinebiografia foi lançada logo depois da morte do extraordinário cantor. Foxx chegou a trabalhar com Charles na composição do personagem. É impressionante. Jamie Foxx “recebe” Ray Charles em Ray.

Memorável é o Freddie Mercury de Rami Malak em Bohemian Rhapsody, cinebiografia de Mercury (e também do Queen) realizada por Bryan Singer em 2018. Por seu impecável desempenho, Malak levou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 2019.

De tão parecido, o Elvis Presley de Elvis chega a ser “assustador”. Curioso é que o Elvis da cinebiografia dirigida por Buzz Lurhmann em 2022 é um cara que não parece com o Elvis da vida real. Mas Austin Butler trabalhou o personagem durante três anos e, em todos os detalhes, ficou simplesmente perfeito.

Exemplo recentíssimo: em Maestro, o Leonard Bernstein de Bradley Cooper é fidelíssimo ao verdadeiro Leonard Bernstein. Digo isso, sem medo de errar, como contemporâneo que fui das últimas duas décadas da vida desse músico singular e extraordinário do século XX.

Cinebiografia é um negócio problemático. Antes de qualquer coisa, tem essa questão da semelhança fisionômica, sobretudo quando a imagem real do biografado ainda está muito nítida na memória das pessoas. Isso vale para Ray Charles, Freddie Mercury, Elvis Presley ou Leonard Bernstein.

Isso vale para Bob Marley. Claro que o ator não há de ser fisionomicamente parecido com o biografado. Mas é importante que, na tela, ele se torne parecido. Ou que transmita, ao espectador, a sensação de que é. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Sophie Charlotte em Meu Nome é Gal.

Em Bob Marley: One Love, Kingsley Ben-Adir não ficou parecido com Bob Marley. Ou não transmite a sensação de que ficou. Faz pouco mais de 40 anos que Bob Marley morreu e, para além da morte, sua imagem é um poderoso e permanente ícone pop.

Na minha opinião, esse é o maior problema de One Love. Ou o maior defeito. Chega a incomodar. O filme tem suas virtudes, mas Kingsley Ben-Adir não convence. Como resumo, menciono algo que li sobre o filme: Kingsley Ben-Adir não alcança Bob Marley.