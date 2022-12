Infraestrutura predial

Prefeito autoriza reforma de Centro Municipal de Educação Infantil no Geisel

19/12/2022 | 09:30 | 28

O cuidado com a primeira infância vai ganhar um reforço especial no Centro Municipal de Educação Infantil Olga Maria Leite de Figueiredo, no Geisel. A unidade vai ser completamente reformada, o que foi possível após a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Cícero Lucena, na manhã desta segunda-feira (19).

“Ficamos felizes pois todo o planejamento que tínhamos feito para reformas e construções na Educação está sendo colocado em prática. Estamos avançando com um padrão novo, qualidade nas obras, revendo as necessidades de cada unidade e dialogando com a comunidade escolar”, afirmou o prefeito. Cícero Lucena ainda anunciou a colônia de férias para as crianças do infantil com três semanas de reforço para aquelas que eventualmente não tenham conseguido acompanhar o processo pedagógico.

O espaço atende hoje 105 crianças de zero a 3 anos. O local vai receber reservatório de água, projeto elétrico, recuperação de cobertas, climatização, substituição de pisos e da rede hidrossanitária, além de acessibilidade. Serão investidos R$ 600 mil.A secretária municipal da Educação, América Castro, afirmou que as obras trazem decência para o ensino. “Essa é uma das unidades construídas há dez anos com uma proposta de inovação para rápida construção, mas que demonstraram ter problemas por não ter durabilidade. Já iniciamos obras em 45 escolas e agora trazemos este padrão de qualidade para a Educação Infantil”, afirmou.

As mães dos alunos comemoraram o anúncio das obras. Jaqueline Melo, mãe de Silas, 3 anos, disse que a reforma vai melhorar a experiência deles. “Quando chove tem muitos vazamentos. Os meninos ficam restritos a alguns espaços e a obra só tem a ajudar”, afirmou.Jaqueline também destacou o atendimento diferenciado que encontra para Silas, que é autista. “Depois que descobri isso, a Prefeitura disponibilizou uma cuidadora para ele em 15 dias e é maravilhoso pois sentimos o amor pelos nossos filhos”, destacou.Estiveram presentes na solenidade o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Coronel Sobreira e Marcelo da Torre; o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão; e a secretária executiva da Educação, Luciana Dias; entre outros auxiliares da gestão municipal.