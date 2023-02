Mais infraestrutura

Prefeitura inicia substituição do asfalto na Avenida Cruz das Armas e programa chega a 79 vias entregues

18/02/2023 | 19:00 | 71

Uma das principais vias da Capital, a Avenida Cruz das Armas, começou a receber uma nova malha asfáltica. Com serviços sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o corredor, que liga o Centro da cidade as rodovias BR-101 e BR-230, vai oferecer melhores condições para a circulação de veículos através de uma camada de asfalto mais confortável e resistente.

O trabalho teve início nesta semana com a fresagem, que é a demolição do pavimento antigo. As equipes da Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC) estão reforçando a via, colocando uma manta e rebaixando o pavimento para a aplicação do asfalto. O serviço começou a ser realizado nesta sexta-feira (17), no sentido Jaguaribe/BR.

De acordo com Rodrigo Pacheco, diretor da DMC, a previsão de conclusão dos trabalhos é em torno de 30 dias para os dois sentidos. “A frente de fresa vai andando, trabalhando uma parte da via, e o asfalto vai sendo aplicado atrás. Momentaneamente, vai causar um certo desconforto, por criar uma espécie de batente na via. Por isso, a gente pede compreensão da população. Importante que é uma intervenção que vai promover um grande benefício para todos, que é a avenida totalmente requalificada”, explicou.

Essa intervenção faz parte do programa de asfaltamento executado pela Prefeitura de João Pessoa, que já beneficiou 79 vias em vários bairros da cidade. Esta semana, foram concluídas mais três ruas em Cruz das Armas, a Teixeira de Freitas, Gustavo Feitosa e Antônio Porto Viana, e uma no bairro Pedro Gondim, a João Teixeira de Carvalho.

Rodrigo Pacheco disse que novos contratos já estão assegurados para o programa seguir avançando. “A gente tem mais um planejamento para iniciar na Ilha do Bispo, em Tambauzinho e no Jardim Cidade Universitária. São contratos que já estão em vigência. É só seguir a programação, rua a rua, e a gente seguir entregando com asfalto novo”, finalizou.